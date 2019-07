Italia Germania basket, Universiadi 2019/ Risultato: ultimo match del girone

Italia Germania, partita di basket maschile alle Universiadi 2019 Napoli, si gioca alle ore 20:00 di questa sera, sabato 6 luglio. La nostra Nazionale universitaria di pallacanestro maschile è stata inserita nel girone D con Canada, Norvegia e Germania, con i tedeschi che questa sera saranno i nostri ultimi avversari, perché proprio Italia Germania sarà l’ultimo atto di questo gruppo che ci aveva già visto affrontare nei giorni scorsi prima il Canada al PalaDelMauro di Avellino e poi ieri sera la Norvegia al PalaBarbuto di Napoli, che sarà la sede anche dell’incontro di questa sera. Ai quarti di finale si qualificheranno le prime due squadre di ogni girone, oggi naturalmente scopriremo tutti i verdetti della prima fase della manifestazione ospitata in Campania. Una annotazione per chi volesse seguire il match è che non sarà disponibile una vera e propria diretta tv di Italia Germania, al massimo delle finestre durante i collegamenti Rai, mentre lo streaming ufficiale delle Universiadi 2019 sarà disponibile solo le per le partite della fase finale.

ITALIA GERMANIA: IL CONTESTO (BASKET UNIVERSIADI 2019)

In attesa della palla a due di Italia Germania, ricordiamo naturalmente che alle Universiadi partecipano solamente giocatori che sono iscritti ad una università. Come da regolamento dunque la nostra Nazionale è formata da talenti che fanno l’università in Italia oppure anche negli USA (molti di loro sono espatriati per fare esperienza). Il volto più noto è senza dubbio quello di Federico Mussini, il playmaker della Grissin Bon Reggio Emilia che in carriera con la squadra emiliana ha vinto anche una EuroChallenge, inoltre vanta una importante esperienza con la St. John’s University, uno degli atenei più prestigiosi della NCAA. Può dunque essere lui il giocatore di riferimento per la nostra Nazionale universitaria di basket, che proverà ad onorare fino in fondo queste Universiadi 2019 che abbiamo l’onore di giocare in casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA