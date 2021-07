Italia quarta nel ranking Fifa/ Balzo dopo gli Europei 2020, e tre anni fa…

L’Italia sale al quarto posto nel ranking Fifa. Su questa classifica si è detto di tutto nel corso degli anni, perché non è facile tradurre i risultati di competizioni e continenti diversi in un ranking stile tennis, ma certamente questo piazzamento a ridosso del podio certifica che siamo tornati al vertice, come indica il titolo di campioni d’Europa conquistato ieri sera. Prima di cominciare l’Europeo l’Italia era settima, ma la risalita è cominciata da molto più lontano: quando Roberto Mancini ha preso la guida degli Azzurri, maggio 2018, l’Italia era addirittura ventesima e, avendo saltato il Mondiale di Russia 2018, con l’aggiornamento dopo la rassegna iridata eravamo scesi di un altro gradino, fino al 21° posto, cioè il peggiore di sempre per noi da quando esiste il ranking Fifa, cioè dal 1993. Tanto per capirci, l’Italia non era così in alto nel ranking Fifa da marzo 2013, c.t. Cesare Prandelli, quando eravamo reduci dal secondo posto agli Europei 2012. Per anni si è discusso di questa classifica che premiava troppo competizioni minori o amichevoli e Gianni Infantino, quando è diventato presidente Fifa, ha voluto un nuovo sistema per determinare il ranking avvicinando i valori effettivi del campo alle posizioni nella classifica mondiale, anche se forse non ancora del tutto.

RANKING FIFA: L’ITALIA RISALE IN QUARTA POSIZIONE

Qualcosa ad essere pignoli manca ancora al ranking Fifa, ad esempio manca il bonus per chi vince il Mondiale oppure l’Europeo, questo spiega ad esempio perché resterà ancora il Belgio al primo posto, con un cammino regolare ad altissimo livello per i Diavoli Rossi ma nessun grande successo come quelli di Francia e Italia, rispettivamente campioni del Mondo e d’Europa in carica. Il nuovo ranking Fifa aggiornato dopo Europei e Copa America vedrà il Belgio primo, secondo il Brasile che scavalca la Francia con la finale di Copa America rispetto all’uscita agli ottavi dei Bleus dagli Europei, poi appunto l’Italia al quarto posto, ai piedi del podio ma con un bel +3 rispetto allo scorso aggiornamento del ranking Fifa. L’Inghilterra è quinta, davanti all’Argentina che grazie al successo al Maracana contro il Brasile in Copa America (giocare la finale in casa ha portato male ovunque) risale dall’ottavo al sesto posto. Nella top 10 ci sono ben otto Nazionali europee: settima la Spagna, ottavo il Portogallo (-3 per gli ex campioni d’Europa), nona la Danimarca e decima l’Olanda. Il ranking Fifa sarà prossimamente importante anche per l’Italia soprattutto per il sorteggio dei gironi di Qatar 2022. Le teste di serie saranno Francia (campione), Qatar (ospite) e le sei migliori del ranking: ad oggi naturalmente saremmo in prima fascia, a patto naturalmente di qualificarci.

