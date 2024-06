Italia si qualifica agli ottavi se/ Europei 2024, i risultati utili contro la Spagna

ITALIA SI QUALIFICA SE: EUROPEI 2024, I RISULTATI UTILI CONTRO LA SPAGNA

Visto il pareggio maturato al 95’ minuto in Croazia Albania, questa sera agli Europei 2024 è già arrivato il momento di chiedersi se l’Italia si qualifica agli ottavi di finale, e ovviamente in che modo. Prima di addentrarci nell’analisi, dobbiamo ricordare un paio di fatti abbastanza determinanti: il primo naturalmente è quello della partita che attende gli azzurri, alle ore 21:00 (a Gelsenkirchen) l’Italia affronta la Spagna nella seconda giornata del girone B. Il secondo dato è legato alla formula: agli ottavi degli Europei 2024 si qualificano le prime due di ciascun girone più le quattro migliori terze (su sei totali), dunque che l’Italia potesse qualificarsi era un’ipotesi già concreta a bocce ferme ma ora lo diventa ancora di più.

La vittoria maturata contro l’Albania all’esordio ci ha spinto al primo posto del girone B, anche se formalmente per il momento quella posizione spetta alla Spagna in virtù della differenza reti: la Roja infatti ha archiviato il primo big match, quello contro la Croazia, con un netto e impressionante 3-0. Il fatto che si qualifichino anche alcune delle terze non influisce minimamente sulle possibilità dell’Italia con una giornata di anticipo: sarà così solo per scoprire la posizione nella classifica del girone, ma il calcolo sui risultati utili che servono all’Italia per superare la prima fase degli Europei 2024 e volare agli ottavi di finale possiamo farlo già oggi, prima della partita contro la Spagna, e dunque eccoci qui.

UNA VITTORIA PER GLI OTTAVI DEGLI EUROPEI 2024

Italia si qualifica agli ottavi degli Europei 2024? Quali sono dunque i risultati utili dopo la partita contro la Spagna? Soltanto uno: la vittoria. Croazia e Albania sono ferme a un punto, quello maturato nel loro incredibile pareggio di ieri: vincendo contro la Roja, l’Italia salirebbe a 6 punti e si renderebbe dunque irraggiungibile, sia per i balcanici che per la nazionale allenata da Sylvinho. Attenzione, non solo: battendo la Roja, gli azzurri avrebbero anche la certezza di chiudere al primo posto perché, in caso di arrivo a pari punti, fa fede lo scontro diretto che sarebbe appunto a favore della nostra nazionale, dunque girando il discorso possiamo dire che, naturalmente, lo stesso vale per la Spagna.

In caso di pareggio invece l’Italia non si qualifica agli ottavi degli Europei 2024 in modo aritmetico: infatti Italia e Spagna sarebbero a 4 punti, ma all’ultima giornata del girone B potremmo perdere contro la Croazia e a quel punto sarebbe possibile un arrivo a 4 solo con la Croazia (che sarebbe davanti per l’incrocio diretto) oppure anche con l’Albania o addirittura con quattro nazionali se poi gli albanesi vincessero contro la Spagna: bisognerebbe dunque andare alla classifica avulsa e risulterebbero decisivi i gol segnati e subiti. Ad ogni buon conto per quello che stiamo valutando ora basta un solo dato: l’Italia si qualifica agli ottavi degli Europei 2024 già stasera soltanto vincendo, e dunque speriamo succeda proprio questo.











