Italia Under 21 si qualifica in semifinale se/ I risultati utili col Belgio

L’Italia Under 21 si qualifica se… quali sono i risultati utili col Belgio per andare in semifinale? Appare infatti decisamente intricata la situazione degli azzurrini del c.t. Luigi Di Biagio agli Europei Under 21 che erano cominciati alla grande, cioè con una fantastica vittoria contro la Spagna, ma poi si sono decisamente complicati a causa dell’inattesa sconfitta contro la Polonia nella seconda giornata. I calcoli si complicano anche perché la formula degli Europei Under 21 è davvero complicata. Alla prima fase partecipano 12 squadre, divise in tre gironi da quattro, ma la selezione poi è altissima, perché dalla fase a gironi si passa direttamente alle semifinali, dunque logicamente appena quattro squadre avanzano. Per passare da dodici a quattro, il metodo è brutale: avanzano solamente le vincitrici dei gironi più la migliore seconda. Ecco perché l’unico punto fermo è che stasera a Reggio Emilia contro il Belgio già eliminato l’Italia Under 21 sarà obbligata a vincere per sperare.

ITALIA UNDER 21 SI QUALIFICA SE… I RISULTATI UTILI PER LA SEMIFINALE

Dunque l’Italia Under 21 si qualifica se vince, e non è nemmeno detto. Per adesso infatti consideriamo solo l’ipotesi del primo posto – per la migliore seconda si dovranno attendere anche gli altri gironi, dal momento che il gruppo del’Italia è il primo a completare il proprio calendario. Di conseguenza, ecco che per vincere la classifica del girone A è fondamentale battere il Belgio e contemporaneamente la Polonia deve perdere contro la Spagna a Bologna, perché i polacchi hanno 6 punti in classifica, l’Italia e la Spagna 3. Di conseguenza per noi – e anche per gli spagnoli – è fondamentale agganciare la Polonia. A quel punto, avremmo tre squadre con 6 punti e una vittoria più una sconfitta a testa nella classifica avulsa. La discriminante diventerebbe allora la differenza reti sempre negli scontri diretti, per l’Italia già fissata a +1. Anche la Polonia ha +1, che però peggiorerebbe perdendo contro la Spagna, che a sua volta parte da -2 a causa della sconfitta contro gli azzurri. Di conseguenza dobbiamo tifare per gli spagnoli… ma non troppo, perché una goleada iberica contro la Polonia manderebbe al primo posto proprio la Spagna.

