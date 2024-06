ITALIA SPAGNA IN STREAMING VIDEO TV/ Come vedere la partita degli Europei 2024 (oggi 20 giugno)

ITALIA SPAGNA, COME VEDERE LA PARTITA DEGLI EUROPEI 2024 IN TV E IN STREAMING: SU SKY E RAI 1

È la grande serata della diretta Italia Spagna, la seconda partita degli azzurri agli Europei 2024, sale l’attesa e se siete in giro potete sfruttare lo streaming video. Con calma andiamo a vedere e a indicare quali siano le modalità per assistere a questo match che va in scena alle ore 21:00 di giovedì 20 giugno, perché ci saranno tantissime persone che lo vorranno seguire in varie modalità. Cominciamo allora con la televisione: come noto, tutte le partite della nostra nazionale sono trasmesse sul principale canale della tv di stato, in più agli Europei 2024 tutte le partite in prima serata vanno in onda su Rai Uno e dunque Italia Spagna non farà eccezione.

L’appuntamento in chiaro per tutti è su questo canale, disponibile naturalmente in alta definizione; tuttavia ad avere in mano l’intera programmazione degli Europei 2024 è la televisione satellitare. In questo caso gli abbonati potranno assistere alla diretta Italia Spagna su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e poi sugli altri canali per i quali sarà richiesto un abbonamento specifico. Possiamo segnalare che si tratta di Sky Sport Calcio al numero 202 e Sky Sport 251, ma c’è anche l’opzione della visione su Sky Sport 4K che, lo ricordiamo, è presente al numero 213 del vostro bouquet.

ITALIA SPAGNA IN STREAMING VIDEO: SKY GO O RAIPLAY?

Naturalmente al fianco di queste informazioni bisogna dire che la diretta Italia Spagna si potrà seguire anche in streaming video: al fianco della tv infatti ci sono i servizi per la mobilità, per non perdere nemmeno un istante del match agli Europei 2024. Specifichiamo dunque che, per quanto riguarda la televisione di stato, Italia Spagna potrà essere fruibile in streaming video visitando il sito di Rai Play, sul quale bisognerà poi selezionare il canale giusto (che ricordiamo essere Rai Uno), ma in alternativa potrà essere attivata l’app omonima (appunto Rai Play) e anche in questo caso non saranno richiesti costi aggiuntivi.

Per gli abbonati al satellite invece l’opzione dello streaming video per Italia Spagna è l’applicazione Sky Go, che è installabile sui vostri device utilizzando i dati del proprio abbonamento; infine possiamo ricordare che anche la piattaforma Now Tv si occupa della messa in onda degli Europei 2024, fornendo per di più uno specifico pacchetto per seguire tutte le partite di questa manifestazione continentale. Adesso sta davvero per arrivare il momento di Italia Spagna…











