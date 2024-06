Italia Svizzera in streaming video tv/ Come vedere la partita, ottavi Europei 2024 (oggi 29 giugno)

ITALIA SVIZZERA, COME VEDERE IN TV E IN STREAMING LA PARTITA DEGLI EUROPEI 2024 SU SKY E RAI 1

Un sabato pomeriggio in compagnia di Italia Svizzera, siamo agli ottavi di finale degli Europei 2024 e naturalmente ci si può chiedere come vedere la partita in diretta tv e streaming video, quest’ultima opzione particolarmente comoda se non sarete a casa, magari già in vacanza o almeno fuori per il weekend. La modalità più facile è naturalmente quella tramite la televisione in chiaro: da sempre le partite della nostra Nazionale sono visibili sul primo canale della nostra tv di Stato e quindi anche Italia Svizzera sarà trasmessa su Rai Uno, con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Sappiamo però che l’intera programmazione di Euro 2024 è garantita sulla televisione satellitare e di conseguenza i canali di Sky Sport sono l’altro punto di riferimento per la diretta tv di Italia Svizzera, in questo caso con l’inossidabile coppia che vede Fabio Caressa in telecronaca e Beppe Bergomi al suo fianco per il commento tecnico. Saranno addirittura quattro i canali riservati alla visione della partita, ma naturalmente solo per gli abbonati: Sky Sport Uno (numero 201), poi Sky Sport Calcio al numero 202, Sky Sport 251 e anche Sky Sport 4K, che è il numero 213.

ITALIA SVIZZERA IN STREAMING VIDEO: RAIPLAY, SKY GO E NOW TV

Fin qui tutte le modalità per seguire la diretta in televisione, ma ci sarà anche lo streaming video per Italia Svizzera, naturalmente sempre grazie a Rai e Sky. La tv di Stato mette a disposizione di tutti gratuitamente i servizi offerti da Rai Play tramite il proprio sito Internet (nel quale poi dovrete scegliere il canale che è appunto Rai 1), oppure l’applicazione omonima per dispositivi mobili, in entrambi i casi senza alcun costo.

Nessun costo aggiuntivo in realtà anche per le altre modalità, però evidentemente in questo caso stiamo parlando di servizi a pagamento che consentiranno di seguire Italia Svizzera in streaming video, cioè l’applicazione Sky Go oppure la piattaforma Now TV, che fa sempre parte del “mondo” Sky. Le opportunità sono quindi davvero abbondanti, adesso non ci resta che sperare nell’Italia, che in verità ha fatto molta fatica per passare la fase a gironi ma oggi vorrà fare esultare tutti i tifosi che la seguiranno, in televisione oppure in streaming video…

