Nella giornata di oggi sono stati annunciati – dopo l’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione circa un mese fa, il 7 agosto – i risultati finanziari del primo semestre del 2024 per ItaliaOnline, tra i top player del nostro bel paese nel settore del web con clienti del calibro di Libero, Virgilio, Pagine Bianche e Gialle e con circa 25 milioni di visitatori mensili sulle piattaforme che gestisce: dati che dimostrano come la crescita aziendale sia costante in un anno – ovviamente il 2024 – che chiuderà molto probabilmente con il segno positivo dopo i già ottimi risultati ottenuti sul finire dello scorso anno.

Proprio i dati finanziati che andremo a vedere a brevissimo saranno per ItaliaOnline un punto di partenza per confermare l’ottima efficienza dell’azienda, oltre ad essere una chiara dimostrazione delle capacità manageriali di intercettare le esigenze delle piccole, medie e grandi imprese che operano in Italia e che non possono più fare a meno di un business plan interamente incentrato nell’ambito digitale e che funzioni da ponte e collegamento tra il web e il mondo che ci circonda.

I dati finanziaria del primo semestre del 2024 per ItaliaOnline: crescono ricavi ed EBITDA, migliora la Posizione Finanziaria

Entrando nel merito dei dati finanziari di ItaliaOnline, il punto di partenza non possono che essere quegli ottimi 143,4 milioni di euro di ricavi segnati nei solo primi sei mesi del 2024, testimoni di una crescita di circa il 5,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: in termini economici si tratta di ben 7,8 milioni di ricavi in più; mentre il settore più in crescita è (quasi ovviamente) quello dei servizi digitali che cooperano al totale di cui parlavamo prima con ben 139,1 milioni e una crescita del 7% – pari a 9,1 milioni di euro – rispetto al 2023.

A trainare questa crescita dei ricavi di ItaliaOnline ci sono stati soprattutto i servizi Web&Media e il settore pubblicitario che hanno registrato percentuali – rispettivamente – tra il 4,8 e il 12,3 per cento; mentre dall’altra parte non va dimenticato che nel primo semestre del 2024 è cresciuto di ben 4,5 milioni (il 26,9 per cento in più) anche l’EBITDA permettendo un incremento significativo di 3,2 milioni del Risultato netto. Infine, grazie a questa importante crescita, è migliorata anche la Posizione Finanziaria Netta dell’azienda, passando da -79,7 milioni lo scorso anno a ‘soli’ -73,4 in questi primi sei mesi che possiamo tradurre in un miglioramento del 7,9% pari a 6,3 milioni.