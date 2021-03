Italia’s Got Talent 2021 pagelle, vincitore/ Classifica: Stefano Bronzato lascia senza parole

Italia’s Got Talent 2021 va in archivio con un verdetto sorprendente: il vincitore dell’undicesima edizione del programma è Stefano Bronzato. In pochi, molto probabilmente, avrebbero scommesso sul giovane mago alla vigilia della puntata finale. Il concorrente è stato capace di impressionare con un incredibile viaggio nel tempo nella sua prima apparizione ad Italia’s Got Talent, poi nell’appuntamento decisivo ha coinvolto studio e giuria in un numero illusionistico con le carte. Forse non gli avremmo assegnato il primo posto della classifica finale, ma il podio è senza alcun dubbio meritato. Voto 8. A raggiungere il podio, secondo noi immeritatamente, il comico Max Angioni. Simpatico, capace e alla mano, ma molto lontano dal nostro concetto ideale di talento. Pubblico troppo generoso nei suoi confronti. Voto 5.

Nessuno avrebbe gridato allo scandalo se a vincere Italia’s Got Talent 2021 fosse stata Giorgia Greco. La sua esibizione ha messo i brividi a tutta Italia, almeno quanto la storia terrificante della malattia e del tumore. Giorgia Greco ha portato sul palco di Italia’s Got Talent un mare di energia positiva, illuminando gli occhi degli spettatori con le sue movenze da ballerina professionista. Tanto giovane quanto talentuosa e tenace, voto 10. Tra gli altri finalisti piazzatisi sul podio troviamo Black Widow, un gruppo con capacità fuori dal comune, sicuramente in grado di catalizzare le attenzioni del pubblico e di meritare il traguardo che ha raggiunto. Voto 7,5.

Italia’s Got Talent 2021, Giustino Carchesio illude Frank Matano

Senza dubbio originale la scenetta di Giustino Carchesio, nei panni di Batman in occasione della finale di Italia’s Got Talent. Così originale e creativo da spingere il giudice Frank Matano a schierarsi per lui prima della chiusura del televoto. Una presa di posizione forse esagerata, ma siamo d’accordo nel dire che Giustino Carchesio ha portato sul palco un numero che gli appassionati del genere non scorderanno facilmente. Voto 7. Ci sono poi altri finalisti che, fondamentalmente, si sono equivalsi. A dare qualcosina in più dal punto di vista del coinvolgimento è stata l’ex di Zelig e Colorado, Laura Formenti, col suo monologo comico. Ma anche Martina Storti e Christian Stoinev con il cane Percy. E ancora Negma Dance Group, Bello Sisters, David Mazzoni e Dress in Black. A loro una sufficienza più che abbondante o comunque un buon voto: 7.

