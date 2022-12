Iva Zanicchi/ “Ballando con le Stelle? Ho vinto la coppa della nonna”

Iva Zanicchi dopo Ballando con le Stelle ospite de L’anno che verrà di Amadeus

Iva Zanicchi è tra le protagoniste de L’anno che verrà su Rai1 a pochi giorni dalla finale di Ballando con le Stelle dove è arrivata quinta. Una partecipazione, quella della cantante, che ha attirato l’attenzione del pubblico, ma anche creato dinamiche che hanno sicuramente giovato al successo del dance show condotto da Milly Carlucci su Rai1. La cantante, infatti, non è stata apprezzata da tutti; in particolare Selvaggia Lucarelli non ha apprezzato il suo percorso e soprattutto la possibilità della cantante di gareggiare per la vittoria finale che alla fine è andata alla giornalista Luisella Costamagna. Proprio la Zanicchi, ospite di Eleonora Daniele su Rai1, ha parlato così della finale di Ballando: “il mio è un quarto posto un po’ strano, meritavo il terzo! No, in realtà credo che meritassi l’ultimo posto… Certo che una coppa la potevano dare anche a me… Iva Zanicchi!”.

Iva Zanicchi/ "Quarto posto a Ballando? Meritavo il terzo! Nemmeno una coppa..."

Non solo, la cantante di Zingara ha anche ricordato la sua veneranda età (82 Anni compiuti) e paragonandosi ai più giovani ha detto: “sono stata superlativa a Ballando! Vorrei fare una sfida con tutte le 80enni dello spettacolo e vedere se riescono a fare quello che ho fatto io! Mi sono divertita come una pazza, non so se si sia visto. Il pubblico non sa quello che fa Milly Carlucci… Ti cura persino il capello! Questa mattina non mi avrebbe mai mandato in onda così!”.

Iva Zanicchi/ "Mio padre Zefiro mi ha chiesto un bacio sulla fronte e poi è morto"

Iva Zanicchi e l’amore per Pippi: “mi fa sempre i complimenti”

Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle ha ballato in pista anche con il compagno Fausto Pinna detto “Pippi” a cui è legata da tantissimi anni. Intervista da Oggi, la cantante ha confessato: “il mio Pippi mi fa sempre i complimenti, mi dice: ‘Come sei bella’, anche quando mi sono appena svegliata dal letto. Certe attenzioni sono una bella benzina per l’anima. Fare l’amore è proprio come il ballo, sono toccasana. Fanno bene al cuore, all’umore, alla pelle e mantengono giovani”.

Non solo, si è anche lasciata scappare un aneddoto sulla sua vita amorosa: “una volta ho fatto l’amore nel bagno di un aereo con mio marito stavamo andando in Sudafrica, era notte e guardandoci negli occhi abbiamo capito di avere voglia di stare insieme. Prima sono andata io in bagno, subito dopo mi ha raggiunto lui”.

VIRGINIA CATELLANI, CHI È LA NIPOTE DI IVA ZANICCHI/ "Mia nonna è un'ispirazione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA