Iva Zanicchi contro Francesca Fialdini/ “Umiliata e offesa, credevo fosse imparziale”

Pace fatta tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli dopo la bufera scoppiata a Ballando con le Stelle per l’insulto rivolto dalla cantante alla giornalista. Ma ora la prima potrebbe vedersela con Francesca Fialdini, visto che oggi a La Vita in Diretta l’ha attaccata duramente per come ha gestito l’intervista a “Da noi… A ruota libera“. Il riferimento è alla chiamata in diretta di Selvaggia Lucarelli. In questo caso però la giurata di Ballando non c’entra nulla, perché appunto le due si erano chiarite dopo l’insulto. Iva Zanicchi non ha apprezzato il fatto che Francesca Fialdini abbia provato, a detta sua, a calcare la mano sulla vicenda.

«Sono scioccata da quello che mi sta accadendo. Quella parola che ho detto a Selvaggia l’ho sussurrata all’orecchio di Samuel, è sempre grave ma non pensavo si sentisse. Ho sofferto tanto ma sono andata subito dalla Lucarelli», ha raccontato Iva Zanicchi oggi a La Vita in Diretta. Visto che Selvaggia Lucarelli le ha chiesto delle scuse pubbliche, la cantante le ha fatte anche in diretta tv. Ma da Francesca Fialdini non è andata come si aspettava…

“UMILIATA E OFFESA DA FRANCESCA FIALDINI”

«Sono andata da Francesca Fialdini, era un impegno preso da un mese», la premessa di Iva Zanicchi a La Vita in Diretta. Poi è arrivata la chiamata di Selvaggia Lucarelli, «con sorpresa, perché non me l’hanno detto ma ci sta». Quando la giornalista «sembrava quasi rasserenata e carina», è intervenuta Francesca Fialdini. «La conduttrice la rintuzzava e diceva cose anche abbastanza pesanti. Mi sono sentita umiliata e offesa ma è giusto eh». Dallo studio di Alberto Matano, dunque, la cantante si è rivolta direttamente alla conduttrice di “Da noi… A ruota libera” per precisare di non avercela comunque con lei per come sono andate le cose. «Francesca non ti accuso, hai fatto il tuo mestiere ma pensavo che come conduttrice fossi imparziale. Non è stato così, pazienza», ha chiosato Iva Zanicchi.

LA PRESA DI POSIZIONE DI FRANCESCA FIALDINI

Nelle scorse ore, ignara dell’attacco che le sarebbe arrivato, Francesca Fialdini su Instagram ha confermato che l’ospitata di Iva Zanicchi era prevista da «diverso tempo» per metterne in luce la storia artistica, ma visto quanto accaduto a Ballando con le Stelle ha deciso di dare spazio alla vicenda, nella quale ha preso una posizione chiara. «Fra donne adulte e solide tutto può sistemarsi o ridimensionarsi o forse no… (questo si vedrà già nella prossima puntata) ma non tutti hanno la forza emotiva di farsi scivolare addosso epiteti di quel tipo. Ripeterci che le parole che usiamo persino in un gioco o in uno show si trascinano dietro un certo tipo di cultura dominante ci fa solo bene… magari un giorno arriveremo a inventarne nuove o a usarne altre prive di quel retrogusto patriarcale che è entrato nei nostri modi di dire come se fosse niente».

