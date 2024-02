Iva Zanicchi contro reddito di cittadinanza: “Gente vuole andare al Grande Fratello”/ E attacca Fabio Fazio

Iva Zanicchi: “La gente vuole andare al Grande Fratello non a lavorare”

Ospite della scorsa puntata di È sempre Cartabianca, Iva Zanicchi ha attaccato Fabio Fazio, detto la sua sul Festival di Sanremo ed accusato il reddito di cittadinanza di essere la causa della mancanza di lavori in alcuni settori. Nel dettaglio, infatti, Iva Zanicchi ha sentenziato che sognano una carriera nel mondo dello spettacolo e preferiscono partecipare a dei reality che andare a lavorare: “Il lavoro c’è, ma la gente vuole andare al Grande Fratello. Il lavoro ci sarebbe, però non lo vogliono perché vogliono tutti andare al Grande Fratello e in televisione.”

Mentre contro il reddito di cittadinanza, Iva Zanicchi ha dichiarato: “Credimi, vicino a casa mia hanno chiuso una pizzeria e un ristorante. Hanno dovuto vendere perché non trovavano uno il cuoco e l’altro il cameriere.” A questo punto è intervenuto il giornalista Andrea Scanzi che li ha lanciato una battutaccia: “I testi di questo intervento glieli ha scritti Briatore?”. Ma la cantante ed ex parlamentare europea non ha colto il riferimento. Dopo aver parlato di politica l’ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca ha detto la sua sul Festival di Sanremmo.

Durante la chiacchierata con Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca è stato chiesto alla cantante cosa pensasse del Festival di Sanremo 2024 di Amadeus e soprattutto se è vero che, come dichiarato in passato, alcuni Festival per lei erano marcatamente ‘di sinistra’. Rispondendo a questa domanda Iva Zanicchi ha attaccato Fabio Fazio: “Sì, ho affermato che ci sono stati Festival che sembravano le Feste dell’Unità. Mi riferivo all’anno che lo fece Fazio, era proprio tutto di sinistra. Ci sta, se lo davano a me magari facevo un Festival più di centrodestra. Lo hanno dato a lui e lo ha fatto di centrosinistra, non ci trovo niente di male, ma aveva esagerato un po’.”

E subito dopo ha aggiunto: “La politica è sempre entrata al Festival. È una manifestazione così seguita che qualcuno quando va ne approfitta per dire qualcosa e le proprie idee”. Diversa è invece l’opinione che ha sul conduttore ravennate: “Non parlo degli ultimi cinque, con Amadeus non è assolutamente successo questo”.











