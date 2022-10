Iva Zanicchi e l’insulto a Selvaggia Lucarelli/ “Mi dispiace per chi mi vuole bene”

Iva Zanicchi torna a parlare dell’insulto volato a Ballando con le Stelle e rivolto a Selvaggia Lucarelli. La giornalista aveva espresso il suo giudizio con un pesantissimo “0” e Iva Zanicchi, in coppia con Samuel Peron, si era voltata verso il suo compagno pronunciando un gravissimo “tr*ia”. In collegamento con Eleonora Daniele nella puntata di oggi, martedì 11 ottobre, di Storie Italiane Iva Zanicchi ha rinnovato le sue scuse nei confronti della Lucarelli: “chi sbaglia paga e io ho pagato. Mi sono resa conto di avere detto una sciocchezza grande” ha ammesso in diretta.

“Mi è dispiaciuto soprattutto per la parolaccia, ma anche per chi mi vuole bene, per i miei nipoti e per mia figlia – ha ammesso Iva Zanicchi a Storie Italiane – Io in 60 anni ho scherzato spesso e volentieri, ho un fraseggio un po’ colorito, ma non ho mai offeso nessuno. È la prima volta che mi scappa una parola veramente orribile, per questo ho chiesto scusa”. Iva Zanicchi si è scusata sia privatamente sia pubblicamente con Selvaggia Lucarelli, spiegando di essersi lasciata sfuggire quella parola perché era stanca e si era sentita offesa da quel voto così basso, come se non si fosse neanche presentata per la sua esibizione. Una parola sussurrata all’orecchio di Samuel, che però aveva ancora il microfono aperto.

“L’istinto era quello di andare via” confessa Iva Zanicchi a Storie Italiane. In studio è presente anche Virginia Catellani, la nipote di Iva, che non esita a difendere la nonna affermando che “è molto sensibile e anche buona, non vorrebbe mai far del male alle persone, ci è rimasta molto male”. Virginia ha confermato anche che Iva Zanicchi ha pianto spesso da quando è scoppiata questa bufera e ha compreso la gravità di quella parola rivolta a Selvaggia Lucarelli.

“Dirò una cosa: per me sabato sera sarà molto dura” ammette Iva Zanicchi in collegamento con Storie Italiane, e promette che “ce la metterò tutta”. L’amata cantante e ora anche ballerina provetta a Ballando con le Stelle confessa di non essersi allenata nella giornata di ieri, ma giura che “oggi pomeriggio vado e cercherò di mettercela tutta. In fondo è un gioco e voglio metterci una pietra sopra, ma soprattutto deve volerlo Selvaggia Lucarelli che purtroppo è parte offesa”. E si pone obiettivi chiari per la prossima puntata ma non solo: “voglio essere più armoniosa” nel ballo e stupisce gli ospiti rivelando che “da questa mattina inizio la dieta vera perché voglio ballare il tango”.

