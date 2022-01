Iva Zanicchi e Orietta Berti/ “Al Festival di Sanremo 2023 insieme con un duetto!”

Iva Zanicchi e Orietta Berti sono intervenute in qualità di ospiti ai microfoni di “Verissimo” nel pomeriggio di oggi, domenica 9 gennaio 2022. Nello studio televisivo di Silvia Toffanin, la prossima concorrente del Festival di Sanremo ha detto di essere pronta per la tenzone: “Sarà il mio undicesimo Festival. Mi eccita, sono emozionata all’idea. Pensa se dovessi vincere che tragedia… Una nonna all’Eurovision!”. Tuttavia, in virtù dell’edizione 2023 della kermesse matuziana, la Zanicchi ha lanciato una proposta molto interessante: “Il prossimo anno io e Orietta potremmo presentarci con un duetto al Festival!“.

Silvia Toffanin ha domandato quindi se le due protagoniste abbiano mai cantato una canzone inedita insieme: “No – ha risposto Iva –, ma mi piacerebbe. Lei è un soprano, io sono un contralto, quindi andremmo bene insieme”. Orietta Berti, nell’estendere il proprio in bocca al lupo all’amica Iva Zanicchi, ha rivelato le sensazioni percepite un anno fa nella manifestazione dedicata al bel canto italiano: “L’anno scorso devo dire che provavo emozione all’Ariston, in quanto i miei pantaloni mi scendevano”.

IVA ZANICCHI E ORIETTA BERTI: “LA NOSTRA VITA DA NONNE…”

Nel prosieguo della loro ospitata davanti alle telecamere di “Verissimo”, Iva Zanicchi e Orietta Berti hanno scherzato sulla loro amicizia e l’Aquila di Ligonchio ha rivelato: “Lei e mia figlia mi dicono spesso di non dire troppe parolacce. Fanno bene, ma ogni tanto bisogna lasciarsi andare. Io sono contenta di avere ritrovato Orietta da un paio d’anni. La nostra è un’amicizia bella, sincera e disinteressata e ci scambiamo tanti messaggini, anche se all’inizio con gli sms abbiamo avuto un po’ di difficoltà”.

Parlando di nipoti, Orietta ha detto: “Io vedo poco mia nipote, solo quando la portano a casa dall’asilo, stiamo sempre insieme per un’ora. Quando è da me, lei mi fa da mamma”. Iva, invece, ha rivelato: “Con i miei due nipoti, Virginia e Luca, ormai entrambi maggiorenni, ho sempre avuto un ottimo rapporto, perché mi dicono che non sono tanto diva”.



