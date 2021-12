Iva Zanicchi, figlia e nipote: Michela Ansoldi e Virginia Catellani/ Il loro rapporto

Iva Zanicchi è certamente uno dei personaggi più vulcanici nel panorama musicale italiano, con una grinta da fare invidia anche alle colleghe più giovani. Questa caratteristica della sua personalità appare evidente anche nelle occasioni in cui interviene in veste di ospite nelle varie trasmissioni Tv, in modo particolare quando ne ha approfittato per portare con sè i grandi amori della sua vita, il compagno Fausto Pinna e la figlia Michela Ansoldi. Ad allietare la sua quotidianità, Luca e Virginia Catellani.

L’erede dell’Aquila di Ligonchio ha un rapporto fortissimo con la cantante, nonostante lei non abbia deciso di seguire le sue orme. La donna è infatti una psicologa, un vero orgoglio per mamma Iva: “Mia figlia è una donna fuori dalla norma, eccezionale. Una mamma e una figlia meravigliosa” – aveva raccontato l’ex conduttrice di ‘Ok, il prezzo è giusto!‘.

Iva Zanicchi e l’amore per la sua famiglia

Michela Ansoldi è l’unica figlia di Iva Zanicchi, nata dal matrimonio finito da anni tra la cantante e Antonio Ansoldi, produttore discografico. L’artista qualche tempo fa aveva confermato di non avere mai del tutto amato l’ex marito, al punto tale da averlo tradito più volte.La donna è sposata dal 1998 e ha due figli, Luca e Virginia, nati nel 1998 e nel 2002.

Virginia, al pari di molti coetanei, è particolarmente attiva sui social, ma non ama comparire in Tv, se non in qualche eccezione. Al momento frequenta l’Ifs College di Milano.

