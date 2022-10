Iva Zanicchi e Samuel Peron nervi tesi con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle/ Saranno penalizzati?

Iva Zanicchi e Samuel Peron: scoppia il caso “Selvaggia Lucarelli” a Ballando con le Stelle 2022

Iva Zanicchi e Samuel Peron sono una delle coppie più forti di Ballando con le Stelle 2022. Dopo la polemica con Selvaggia Lucarelli, cosa succederà nella nuova puntata del dance show di successo di Rai1? L’aquila di Ligonchio è planata sulla pista da ballo del dance show condotto da Milly Carlucci lasciando ancora una volta il segno. Durante le votazioni della giuria, infatti, la cantante si è lasciata andare ad un commento inappropriato nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Il termine “tro*a” non è passato inosservato generando una vera e propria polemica che non si è ancora sedata del tutto. Una polemica che ha coinvolto anche il ballerino professionista Samuel Peron che si è giustificato dicendo: “io ho riso dopo che è stata data la votazione, che Iva si è girata verso di me e io, quando si è avvicinata, ho capito ‘porca tr0ia’ (…) Veramente, c’è un brusio costante nello studio (…) Avevo capito che era una sua considerazione rivolta al voto, al giudizio che avevano dato”.

Non solo, Samuel Peron ha proseguito dicendo: “quando poi siamo usciti e si sono avvicinati gli autori, per quello che era successo, lì ho preso consapevolezza di quello che stava accadendo. E infatti poi Iva, a fine trasmissione, si è precipitata subito dalla Lucarelli a scusarsi (…) Io lì per lì non avevo capito che era rivolto a lei”.

Samuel Peron difende Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle 2022

Le parole di Iva Zanicchi nei confronti di Selvaggia Lucarelli sono state riprovevoli, ma la stessa cantante ha compreso il suo sbaglio chiedendo scusa (peraltro più volte) alla giurata di Ballando con le Stelle. In sua difesa c’è stato il ballerino e partner Samuel Peron che ha precisato: “Le è scappata la frizione. Quante volte gli si dice cornuto all’arbitro, scusatemi un attimo?!”. Non solo, il ballerino si è espresso anche sul confronto – scontro con la Lucarelli chiamata “amore mio”: “non ho fatto nulla, alla fin fine (…) Io non ho mai maltrattato una donna in vita mia. E sono sedici anni che faccio Ballando con le Stelle. Ho mai mancato di rispetto nei confronti della giuria? Nei confronti di una donna mi hai mai visto mancare di rispetto? Anche con Iva, quando la vedo, dico: ‘Amore mio bello, oggi che cosa facciamo?’. E’ un intercalare”.

Riguardo al futuro nel programma, Samuel Peron è pronto a siglare la pace con Selvaggia Lucarelli: “se mi permette un po’ di confidenza, una stretta di mano e due baci sulla guancia e via e si riparte da capo”.











