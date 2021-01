Iva Zanicchi/ “Ho avuto sulla mia pelle il Covid, il vaccino è la salvezza”

Iva Zanicchi è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin e trasmesso su Canale 5. L’aquila di Ligonchio torna nuovamente nel salotto televisivo per raccontare la sua terribile esperienza con il Covid-19 che è costato la vita al fratello Antonio. La cantante, infatti, è stata ricoverata diverse settimane fa presso l’Ospedale di Monza facendo preoccupare non poco i tantissimi fan. Per fortuna tutto è andato per il meglio, ma il Coronavirus ha portato via l’amatissimo fratello Antonio. “La sua perdita mi ha devastato: non me ne capacito, per me era come un figlio” – ha raccontato la cantante al settimanale Mio che sulle sue condizioni di salute post Covid ha confessato – “sento una stanchezza mortale, non riesco quasi a fare nulla. E mi sento molto giù…”.

Un periodo terribile quello vissuto dalla cantante di “Zingara” visto che anche il compagno Fausto Pinna sta lottando contro il cancro. Intanto la Zanicchi recentemente ha puntato il dito contro la classe politica durante un dibattito di Domenica Live dedicato al Coronavirus e alla variante inglese: “se è vero che si sapeva da settembre perché, come sempre, noi arriviamo per ultimi? Questa cosa è di una gravità inaudita. Non voglio attaccare il governo ma davvero è una cosa che non si capisce! Ma non si vergognano? Qui non si scherza. Non si gioca con la vita delle persone”.

Iva Zanicchi pronta a vaccinarsi in diretta contro il Covid-19

Iva Zanicchi dopo aver sconfitto il Covid-19 è pronta a vaccinarsi in diretta pur di invogliare le persone a sottoporsi al vaccino contro il Coronavirus. La cantante più di tutti sa cosa significa visto che questo terribile virus le ha portato via il fratello Antonio. “Noto che ha un po’ di timore per quello che è stato detto e disdetto in questo ultimo anno. E invece non bisogna averlo e io se posso fare il vaccino in televisione lo faccio per questa ragione. Se posso essere utile lo farei con molto piacere” – ha detto l’aquila di Ligonchio che è tra i personaggi famosi che hanno dato la propria disponibilità a farsi vaccinare in diretta televisiva. La Zanicchi ha percepito un certo timore da parte della gente vero il vaccino e per questo motivo vuole metterci la faccia per convincere più persone possibili che il vaccino è l’unico mezzo per sconfiggere questo terribile virus. “La gente ha paura e non si fida di questo vaccino, io lo farei assolutamente e invito tutti a pensarci bene e a farlo” – ha detto la cantante precisando – “la gente è un po’ frastornata, diciamo la verità. Non sa bene cosa fare, troppe volte ci hanno detto delle cose per poi smentirle il giorno dopo”.

Infine parlando del vaccino la Zanicchi ha precisato: “potrebbe essere la salvezza. E’ vero che c’è stato un tempo brevissimo per testarlo, ma io penso che funzioni, non saranno così incoscienti da buttarlo sul mercato. Io ho avuto sulla mia pelle il Covid” che ha ricordato il fratello Antonio – “è entrato con le sue gambe all’ospedale, sembrava una cosa da nulla. Non l’abbiamo più visto né durante né dopo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA