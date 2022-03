Iva Zanicchi/ “Ho subito body shaming in famiglia per il mio naso: mi chiamavano…”

Iva Zanicchi ha aperto oggi la puntata di Da noi a ruota libera, accolta da un forte applauso. Dopo Sanremo ha scritto un libro e tra poco partirà in tour: “E’ vero che ho 18 anni ma bisogna darsi da fare”, ha scherzato l’artista. “Mia figlia mi rimprovera ma adesso ho fatto un fioretto di non dire parolacce, ha ragione… bisogna stare molto attenti!”, ha ammesso la cantante. Iva è la donna che in Italia ha vinto ben tre Festival di Sanremo ed a tal proposito non poteva mancare la sua ultima presenza, nell’ultimo Sanremo di Amadeus.

In merito alla sua voce sempre perfetta, ha spiegato: “Ai miei tempi i cantanti dovevano avere la voce, oggi no, è disdicevole!”. L’ultima canzone presentata a Sanremo, “Voglio amarti”, è rimasta nel cassetto 29 anni: “le vere melodie possono avere anche 100 anni”, ha commentato, svelando questo dettaglio inedito. Il brano è stato però un po’ censurato: “C’era una frase che ho ritenuto meglio toglierla e questa voce si è estesa”.

Iva Zanicchi, da Il Cantante Mascherato alla sua schiettezza

Iva Zanicchi non poteva mancare con le sue gaffe anche a Il Cantante Mascherato, parlando di Vladimir Luxuria. “Io mi diverto sempre. Al Cantante Mascherato c’è un’atmosfera stupenda grazie a Milly Carlucci che è una gran dama”, ha commentato. Tuttavia a Milly ha chiesto di poter essere presente in occasione della finale senza dover sostituire nessuno. Iva è senza dubbio una cantante molto schietta. A Madonna cosa direbbe? “E’ bellissima, vistosa, ma ha gli occhi tristi. Questa donna ha un problema: non sa e non vuole invecchiare e sbaglia. Sarà bellissima anche a 70 anni, deve lasciarsi andare di più!”.

Un messaggio anche a Mina: “Sarà una donna affascinante ancora, ma credo che sia sempre una bella donna perché anche la bellezza dell’intelligenza… l’involucro può invecchiare ma quando hai la luce negli occhi rimani bella”. Altro messaggio a Ornella Vanoni: “E’ stata una donna davvero affascinante, lei è una donna donna, non credo si sia arresa”. Su Cristiano Malgioglio: “Lo conosco da sempre, ha una fortuna, è un cartone animato. Lui potrebbe avere 20 anni come 90, ma non li dimostra, è l’eterno ragazzo!”. Proprio Cristiano l’ha definita una donna “fragile e pigra”, raccontando alcuni aneddoti della sua amica. Come reagisce Iva alle sconfitte? “Io sono un’amante della vita, mai potrei pensare di fare un gesto inconsulto, mai!”. A farla ridere sono invece “le persone simpatiche e spiritose. Le barzellette le adoro!”. Inoltre ha confidato: “Io ho subito body shaming in famiglia. Nessuno mi faceva notare il mio difetto del naso ma le mie sorelle sì. Mi chiamavano Pinocchio”.











