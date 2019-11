Iva Zanicchi/ “Mina non lo ammetterà mai che è stata lei a non volermi a Studio Uno” (Verissimo)

Iva Zanicchi torna a Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 per presentare la sua autobiografia dal titolo “Nata di luna buona”. Un libro che arriva a distanza di anni da “Polenta di Castagne”, ma che la cantante ci tiene a precisare sono due cose completamente differenti. “In realtà in Polenta di Castagne raccontavo la storia delle donne della mia famiglia da metà ‘800 in poi” – sottolinea la Zanicchi durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni rivelando che nel nuovo libro “parlo di me anche se non è stato facile raccontare certi episodi della mia infanzia, povera ma dignitosa. Non bisogna mai vergognarsi di quello che si è e di dove si è nati. Io sono orgogliosa della mia famiglia”. Racconti inediti di un’infanzia semplice, ma felice quella di una ragazzina con il grande sogno di cantare. “Che avessi una bella voce me lo dicevano tutti – ha detto Iva Zanicchi durante la presentazione del libro confessando – “cantavo nell’osteria della nonna, facevo il contralto in un coro di alpini, cantavo in chiesa, in occasione di battesimi e persino di funerali: volevo sempre cantare e non sapevo come fare. Mio papà, che non era tanto contento di quella mia passione, mi aveva costruito una piccola casetta su un albero vicino casa e mi mandava lì a esprimermi pur di non sentirmi”.

Iva Zanicchi biografia: “Sono molto grata a Gaber”

Da quella piccola casetta costruita su di un albero, Iva Zanicchi ha spiccato letteralmente il volo diventando l’aquila di Ligonchio. Una star del panorama artistico italiano che ha conquistato dapprima il Festival di Castrocaro e poi il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo dove detiene il record di vittorie: ben tre. Non solo, la voce della Zanicchi ha superato i confini nazionali incantando anche il Madison Square Garden di New York senza dimenticare la tournée con Walter Chiari. Durante la sua straordinaria carriera, Iva ha lavorato con tutti i più grandi: Alberto Sordi, Marcello Mastroianni, Federico Fellini, Mina e Giorgio Gaber su cui ha detto: “sono molto grata a Gaber perché ha fatto una cosa meravigliosa: invitare una perfetta sconosciuta nel suo programma. Mi presentai con un abituccio che non andava bene e mia mamma diede fondo ai suoi risparmi per prendermi un vestitino rosa orribile. Durante l’esibizione mi si infilò un tacco dentro una mattonella! La puntata era registrata, potevo dirlo, ma timida com’ero ho taciuto e nel video mi si vede sbatacchiare una gamba mentre l’altra restava ferma”.

Iva Zanicchi: “Mina era la star ma…”

Non è stato facile per Iva Zanicchi imporsi nel panorama artistico italiano per via della sua timidezza come racconta a Tv Sorrisi e Canzoni: “ero di una timidezza che non so come ho fatto. Mio papà da piccola mi dava i soldi per andare a comprare il giornale raccomandandosi di farmi dare il resto. Quando arrivavo all’edicola non ce la facevo e a mio padre dicevo che il giornale era finito. La passione immensa per la musica e il canto mi hanno aiutato a superare la timidezza”. Durante la sua carriera ha lavorato anche Mina: “eravamo seguite dalla stessa etichetta, ma lei era la star” dice la cantante che poi rivela: “d’altra parte era sempre a “Studio Uno”, chi non sarebbe diventato famoso? E pensare che quando mi hanno proposto di apparire il sabato sera lei ha annullato una tournée all’estero minacciando di lasciare la casa discografica”. L’aquila di Ligonchio a distanza di anni non ha alcun timore di precisare: “Mina non lo ammetterà mai che è stata lei a non volermi a “Studio Uno”, io invece posso dirlo”.



