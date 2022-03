Iva Zanicchi si sposa per la seconda volta/ Il sì a 82 anni con Fausto Pinna

Iva Zanicchi è pronta a sposarsi per la seconda volta. A svelarlo ai microfoni del settimanale Intimità è stata la stessa Aquila di Ligonchio, fresca di partecipazione al Festival di Sanremo. A 82 anni, e con un matrimonio fallito alle spalle con Antonio Ansoldi, Iva Zanicchi ha deciso di sposare in seconde nozze il compagno Fausto Pinna, col quale condivide la vita dagli anni Ottanta. Dieci anni più giovane di lei, Pinna sembrerebbe non aver preso sul serio la cantante, che però è andata sicura alla carica.

“L’ho proposto a Fausto apertamente, con il mio solito fare molto diretto. Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa e lui mi mette a tacere con una risata. Ma io sono testarda e non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo” ha raccontato Iva Zanicchi a Intimità. La cantante avrebbe in mente anche il viaggio di nozze: visitare la Terrasanta e l’Egitto, dove non è mai stata nonostante il suo lavoro l’abbia portata un po’ in giro per tutto il mondo.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna, matrimonio in arrivo?

Dopo il matrimonio concluso con Antonio Ansoldi, legato all’Aquila di Ligonchio dal 1967 al 1985. Fausto Pinna è stato l’altro grande amore di Iva Zanicchi. Una relazione solida, duratura, che non è mai stata coronata fino ad oggi con un matrimonio a causa delle esperienze scottanti di entrambi con l’anello al dito, ma ora sembra essere arrivato il momento del sì. Produttore musicale di origini sarde, Pinna ha incontrato Iva Zanicchi in uno studio di registrazione, con la musica che ha suggellato il loro amore.

Dalla storia tra i due, che va avanti da quasi 40 anni, non è mai nato un erede. Nel 2020, in piena pandemia Covid-19, Pinna ha scoperto di avere un tumore ai polmoni nel corso di alcuni controlli cardiologici. Dopo un miglioramento iniziale l’uomo sta ancora affrontando un percorso di cure per sconfiggere definitivamente il cancro.

