IVA ZANICCHI/ “Taylor Mega hai un compito: ‘dalla’” (Grande Fratello)

Iva Zanicchi è un vulcano di simpatia e luoghi comuni al Grande Fratello 16, il reality show di successo condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. L’aquila di Ligonchio durante l’ultima puntata ha fatto tanto divertire per una sua uscita “di testa” a Taylor Mega, l’influencer entrata a sorpresa nella casa del GF16. La cantante, infatti, rivolgendosi alla bellissima Taylor ha detto: ” che tu sia bellissima è fuori discussione. Le donne fanno facce assurde, mentre gli uomini sono felicissimi”. Fin qui nulla di strano, se non fosse che l’opinionista ha poi proseguito dando un consiglio inaspettato alla ex fidanzata di Flavio Briatore. “Lì dentro c’è davvero un livello di testosterone altissimo. Ma ti chiedo un cosa Taylor, hai un compito: dalla” le parole della Zanicchi accolte da una fragorosa risata in studio.

Iva Zanicchi ripresa da Cristiano Malgioglio

Prontamente in studio Cristiano Malgioglio prende parola: “ma cosa stai dicendo?!?” e tappa la bocca dell’amica e collega. Allora Iva Zanicchi, resasi conto della gaf, ha corretto il tiro precisando: “ma se non mi fai finire di parlare. Io volevo dire che deve dare tanta allegria ai ragazzi perché lei è così spensierata”. Dopo l’esperienza del Grande Fratello 16 la Zanicchi potrebbe tornare anche a ricoprire il ruolo di giurata del popolo di Tu si que vales, anche se in questi giorni il settimanale Oggi ha parlato di un possibile addio della cantante e conduttrice. Sarà davvero così? Per il momento la Zanicchi si gode il grandissimo successo del GF16 e chissà che non possa essere riconfermata come opinionista nella prossima versione vip che, stando ad alcune indiscrezioni potrebbe essere condotta proprio da Barbara D’Urso.

“E’ mio il record di vittorie a Sanremo”

Una carriera straordinaria quella di Iva Zanicchi che ha saputo, con egual successo, dividersi tra il mondo della musica e della televisione. Cantante e conduttrice di successo, l’aquila di Ligonchio sogna un giorno di tornare a calcare il palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo. Del resto, è giusto saperlo, è lei la regina della kermesse con ben 3 vittorie all’attivo: “alcune cantanti mi tallonano, tipo la Oxa e la Cinquetti, con 2 vittorie. Ma è dura che arrivi un altro successo per loro. Comunque conservo solo i ricordi, non i premi, dal momento che mi sono stati tutti rubati. Peccato, avevano un grosso valore sentimentale” ha raccontato durante un’intervista a Libero Quotidiano. La cantante ha poi risposto al filmato di Striscia “Fatti e Rifatti” precisando: “mi sono rifatta solo il naso 40 anni fa, come ho detto più volte. Il resto no. In tv il miracolo lo fanno le luci: con le luci sbagliate sembri un cesso, con quelle giuste pari una 40enne”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA