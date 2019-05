IVA ZANICCHI/ Sanremo 2020: “sarebbe bello se a condurlo fosse Gerry Scotti” (GF 16)

Iva Zanicchi è una delle protagoniste del Grande Fratello 2019 dove ricopre, per la prima volta, il ruolo di opinionista. Una nuova esperienza televisiva per l’aquila di Ligonchio che non nasconde di divertirsi tantissimo in compagnia dell’amico e collega Cristiano Malgioglio e della padrona di casa Barbara D’Urso. “Con Barbara e Malgioglio ci divertiamo. La trasmissione va bene e il pubblico si è affezionato ai ragazzi. E una grande sfida capire chi vincerà, ci sono belle storie e caratteri forti e interessanti. Come piacciono a me!” ha rivelato la cantante dalla pagine del settimanale Nuovo. Nonostante i tantissimi impegni televisivi, Iva ha ancora una grande sogno nel cassetto: “tornare al Festival di Sanremo”.

Iva Zanicchi: “sogno di tornare a Sanremo”

Nonostante il grande successo in televisione come opinionista, da CR4 – La repubblica delle Donne di Piero Chiambretti al Grande Fratello 2019, il grande sogno dell’aquila di Ligonchio è quello di tornare a calcare il palcoscenico di Sanremo. “Sarebbe bello avere una nuova occasione su quel palco che mi ha dato tanto e magari concludere li la mia carriera canora” ha confidato la cantante dalla pagine del settimanale Nuovo. Iva Zanicchi alla vigilia degli 80 anni sogna di tornare all’Ariston, un palcoscenico che l’ha vista più volte protagonista e che segnato la sua straordinaria carriera: “il palco dell’Ariston è magico e ha dato tanto alla mia carriera. Sanremo è Sanremo. Mi piacerebbe davvero tornarci, rivivere quelle sensazioni almeno in parte. Spero che succeda nei prossimi anni. Ho tanto da fare, ma il Festival lo porto nel cuore”.

Iva Zanicchi su Sanremo 2020: “sarebbe bello se a condurlo ci fosse Gerry Scotti”

Un sogno che potrebbe concretizzarsi per la cantante italiana che prossimamente tornerà sul mercato discografico con una nuova canzone come ha annunciato proprio al Grande Fratello. Non solo, l’Iva Nazionale ha già arruolato nel suo videoclip uno dei concorrenti del Grande Fratello 2019 Michael Terlizzi. Parlando di Sanremo e della prossima edizione, la 70esima della kermesse canora, Iva Zanicchi ha ipotizzato un nome sul conduttore: “sarebbe bello se a condurlo ci fosse Gerry Scotti, se lo merita, è bravo, ha una competenza musicale reale e farebbe un grandissimo Sanremo se solo ne avesse la possibilità. E, insieme a lui, secondo me lo meriterebbe anche Barbara d’Urso”. A quasi 80 anni però Iva non ha mai perso la passione per quello che fa: “conservo l’entusiasmo e sono fortunata: ho una bella famiglia, la salute e tanta voglia di fare. Alla mia età è un miracolo”.



