Oggi pomeriggio va in onda un nuovo appuntamento televisivo con La volta buona; nel salotto di Caterina Balivo, tra i grandi ospiti della puntata, ci sarà spazio anche per Ivan Granatino accompagnato per l’occasione dalla sua famiglia. Una passione per la musica ereditata dal padre Lino Granata e che l’ha accompagnato in tutte le fasi della sua vita, dalla tenera età al grande successo di pubblico riscontrato oggi.

Originario di Caserta, Ivan Granatino ha creato uno stile ben definito e molto particolare, caratterizzato da differenti generi musicali; dal neomelodico di base ad alcune contaminazioni tra pop, rock e hip hop. Nel corso della sua carriera ha preso parte a The Voice of Italy nel 2014, dove entrò nel team di J-AX; fu una ghiotta occasione per far conoscere sé e la sua musica al grande pubblico. Due anni dopo, nel 2016, prese invece parte al cast del Concertone del Primo Maggio a Roma.

Ivan Granatino, il successo di Famiglia e del brano Bella comme ‘a te

Ivan Granatino vanta un ampio seguito sui social, dove tra Youtube e Spotify ha accumulato milioni di visualizzazioni attraverso i suoi brani. Tra i suoi ultimi lavori c’è il disco Famiglia, un progetto molto intimo in cui ripercorre il racconto della sua vita non solo artistica e professionale, ma anche personale. Tra i brani più intimi dell’album troviamo Bella comme ‘a te, singolo di successo diventato virale su Tik Tok.

“Mi ha sorpreso moltissimo perché è un brano intimo, nato da una emozione fortissima e personale“, aveva raccontato il cantante in un’intervista a Fanpage lo scorso giugno. “Invece, il pubblico lo ha recepito come proprio. Mi ha commosso la storia di una persona che mi ha scritto dicendomi che grazie al brano era riuscito a recuperare i rapporti con la sua compagna di una vita, capendo che la loro storia non era finita. Quando riesci ad entrare nelle anime degli altri e a far sì che un testo diventi di tutti, hai vinto“.

