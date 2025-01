La vita sentimentale di Ivana Spagna è stata segnata dalla presenza di diversi ex compagni e fidanzati. La cantante di “Gente come noi” si è anche sposata una volta: correva l’anno 1992 quando si è unita in matrimonio con Patrick Debort, ex modello e produttore musicale, che ha conosciuto a Parigi. I due si conoscono grazie allo zampino di Sandy Marton e scatta un vero e proprio colpo di fulmine che li spinge a fare una vera e propria pazzia. “Mi cercò quando vivevo a Los Angeles. Dopo un mese mi chiese di sposarlo” – ha raccontato Spagna che ha pronunciato il “si” in una cappella di Las Vegas indossando semplicemente un jeans e festeggiando con hamburger e patatine.

In realtà il matrimonio è durato quanto un gatto in tangenziale, visto che dopo una solo settimana i due si sono lasciati. Una fine che non sorprese più di tanto la cantante che molti anni dopo ha raccontato alla stampa: “un mio amico sensitivo, Mario De Sabato. Mi disse di lasciare perdere perché sarebbe durata poco”.

Ivana Spagna ex: dopo il matrimonio lampo la storia con Ugo Cerruti

Dopo il matrimonio lampo a Las Vegas con Patrick Debort, Ivana Spagna si è innamorata di Ugo Cerruti, manager e assistente a cui è stata legata per tantissimi anni. 15 anni d’amore e di vita insieme, ma anche questa volta il rapporta naufraga per una serie di ragioni. Prima di tutti i litigi di coppia, ma anche un tradimento che cantante scopre e non riesce a perdonare.

“Come canto nella mia canzone Gente come noi, io penso veramente che due persone si possono volere bene anche se non stanno più insieme” – ha detto Spagna che oggi è in ottimi rapporti con l’ex compagno Ugo Cerruti. Del resto non si possono cancellare 15 anni di vita insieme, anzi la cantante ha precisato: “forse gli voglio più bene adesso che ci siamo lasciati”.

