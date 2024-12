Compie oggi 70 anni una delle voci più riconoscibili della discografia italiana; icona indiscussa degli anni ottanta e novanta ma ancora oggi cantante iconica e intramontabile. Stiamo parlando di Ivana Spagna che, in occasione del giorno di festa, ha scelto il salotto de La Volta Buona per spegnere le candeline e raccontarsi tra carriera e vita privata. La cantante parte subito con un aneddoto molto particolare legato al ricordo della sua compianta e amata mamma. “Se è vero che ogni tanto mi viene in sonno? Sì, mi è successo 3 o 4 mesi fa. mi ha detto: ‘Attenta, venerdì sarà un frontale’. Era un sabato e guidavo io dopo una settimana in giro per le serate, arriva il venerdì successivo e vado a Como per fare gli acquisti; pioveva molto e ho fatto proprio un frontale con l’auto di una signora”.

Ivana Spagna ha un compagno? Il matrimonio lampo con Patrick Debort/ Poi il tradimento di Ugo Cerruti

Proseguendo nel suo racconto, Ivana Spagna ha passato in rassegna i momenti più incisivi della sua carriera prendendo spunto dalle colonne sonore più significative. Caterina Balivo interrompe però l’excursus professionale per un regalo più che gradito. Grande interista, così come tutta la sua famiglia, nel giorno del suo compleanno sono arrivati degli auguri davvero speciali per Ivana Spagna. “Un augurio speciale ad Ivana, una grandissima tifosa interista; so che ci tiene tanto e insieme a mia moglie ascoltiamo sempre le sue canzoni!”, ma chi è il mittente? Proprio mister Simone Inzaghi, attuale allenatore dell’Inter!

Gemma e Teodoro, genitori di Ivana Spagna/ "Non avevamo una lira ma c'era l'amore"

Ivana Spagna e le grandi emozioni a Sanremo: “Il terzo posto con Gente come noi un regalo per la mia famiglia…”

Ivana Spagna non ha fatto segreto della grande emozione nel ricevere, nel giorno del suo compleanno, gli auguri da parte di Simone Inzaghi in qualità di allenatore dell’Inter: “Questo regalo non lo dimentico più, l’Inter è nel mio cuore e di tutta la mia famiglia”. Il discorso torna poi alla carriera e inevitabilmente il focus si sposta sulle diverse esperienze a Sanremo. La cantante ricorda bene le emozioni che scaturirono dal fragoroso successo di Gente come noi; un terzo posto che vale una vittoria. “Per me fu un trionfo, un regalo non solo per me ma soprattutto per tutta la mia famiglia”. Lo scorso anno è invece tornata sul palco dell’Ariston per duettare con Clara nella serata cover: “Lei è stupenda, bella e bravissima; quella sera era terrorizzata, aveva paura; come me tra l’altro ogni volta che sono andata a Sanremo. Lì ho pensato: ‘Ameno io devo dare forza’. Me la sono presa vicina e sono uscita a Sanremo senza avere paura, l’unica volta della mia vita”.