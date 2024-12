Ivana Spagna è single? Della vita privata attuale della cantante non ci sono molte informazioni, ma in passato, l’artista ha vissuto storie comportanti come quella con Patriz Debort che ha sposato. Quello di Ivana Spagna con Patrick Debort sarà stato il matrimonio più veloce di tutti? Chissà. Quel che è certo è che la cantante, che conosceva il suo futuro marito da otto anni, ha sposato nel 1992 il modello e arrangiatore francese. Il loro matrimonio, celebrato a Las Vegas, è durato però una settimana soltanto. Negli anni successivi, Ivana Spagna ha raccontato di aver consultato un sensitivo dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio da Debort.

Si tratta di un suo amico, Mario De Sabato, che le consigliò di lasciar perdere in quanto il matrimonio sarebbe durato poco. Lei, però, decise di dar fiducia a quel rapporto che andava avanti ormai da otto anni, e lo sposò, a Las Vegas. Le parole del sensitivo suo amico, però, si rivelarono inaspettatamente vere. Il matrimonio tra i due, infatti, durò appena sette giorni, con enorme choc per l’artista. Ma cosa spinse Ivana Spagna a prendere questa decisione? “Capii che avrei sofferto e la chiusi lì” ha rivelato la cantante, spiegando di aver chiesto il divorzio dopo una settimana soltanto.

Ivana Spagna, gossip: l’amore con Ugo Cerruti e il tradimento

La storia tra Ivana Spagna e il suo ex marito Patrick Debort ha dell’incredibile. I due si erano conosciuti a Parigi molto tempo prima e tra loro ci fu un colpo di fulmine ma entrambi erano impegnati, dunque non se ne fece niente. Molti anni dopo, il modello raggiunse Los Angeles dove Ivana Spagna viveva, e dopo una settimana le chiese di sposarlo. Lei accettò, nonostante i pareri avversi del sensitivo, e il matrimonio durò davvero pochissimo.

Dopo la separazione con Patrick Debort, Ivana Spagna si è legata all’avvocato e suo agente Ugo Cerruti, con il quale è stata insieme per ben quindici anni, prima di scoprire il tradimento di lui. Tra i due, nonostante la rottura, persiste un sentimento di affetto. A rivelarlo è stata proprio lei, che ha spiegato: “Gli voglio più bene adesso che prima, prima c’erano dubbi e attrito, ora no”.

