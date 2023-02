J-Ax si commuove a Sanremo 2023/ Il litigio con DJ Jad, la pace e l’abbraccio

Durante la diretta della seconda serata di Sanremo 2023, in onda dal teatro Ariston, i numerosi spettatori del contest musicale hanno assistito ad un evento unico: il ritrovamento tra J-Ax e DJ Jad, storici membri degli Articolo 31. Per la prima volta nella loro storia, infatti, i due hanno deciso di portare la loro storica band (scioltasi nel 2006) per la prima volta sul palco principe della scena musicale italiana. Dopo l’esecuzione della loro “Un viaggio bellissimo“, davanti alla platea in visibilio i due si sono dati un sincero abbraccio, tanto da far commuovere il “duro” J-Ax. Cosa è successo sul palco di Sanremo 2023?

ARTICOLO 31, CANZONE "BUON VIAGGIO" A SANREMO 2023/ Insieme dopo vent'anni

J-Ax a Sanremo 2023: perché si è commosso?

Sembra, insomma, che il bellissimo viaggio degli Articolo 31, ovvero J-Ax e DJ Jad, non sia mai veramente finito ed, anzi, dopo questo Sanremo 2023 potrebbero ricominciare a muovere passi assieme. Le liti, gli scazzi e la distanza degli Articolo 31 sono acqua passata, suggellata da una commozione negli occhi del noto rapper italiano e da un abbraccio che valeva, sicuramente, più di mille parole, canzoni o esibizioni.

TESTO “UN BEL VIAGGIO”, CANZONE ARTICOLO 31/ Il lungo viaggio nei ricordi

A parlare di cosa fosse successo agli Articolo 31 erano stati gli stessi J-Ax e DJ Jad in diverse occasioni negli anni. Tra i due, sembra, che non ci fosse stato veramente nessun litigio, nonostante le voci corressero soprattutto in quella direzione, anche per la famosa testa calda del rapper, ma un semplice allontanamento. “Non abbiamo litigato“, aveva raccontato DJ Jad, “e anzi sono contento dei traguardi [di J-Ax]. Io ci tengo a portare avanti i miei valori, è una questione di etica. Ho un solo grande rammarico: il fatto che non sia venuto neanche al funerale di mia mamma quando lei gli dava sempre il piatto di pasta. Ho ricevuto solo un sms“. Recentemente, inoltre, J-Ax ha messo definitivamente una pietra sopra al “litigio”: “Io e Jad abbiamo fatto finalmente pace. Siamo uomini abbondantemente adulti e i veri uomini riescono a perdonare gli amici“. E i due amici, sul palco di Sanremo 2023, sembrano essere tornati in ottimi rapporti, affiatati come sono sempre apparsi durante la carriera con gli Articolo 31.

LEGGI ANCHE:

Perchè si chiamano Articolo 31 e cosa significa?/ Scelsero "Articolo 21" poi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA