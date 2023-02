J. Rey Soul, chi è? Canta al posto di Fergie nei Black Eyed Peas/ Fece “The Voice”…

Hanno fatto ballare il teatro “Ariston” al Festival di Sanremo 2023 i Black Eyed Peas, con la loro nuova voce femminile, la giovane J. Rey Soul. In molti si stanno domandando in questi minuti chi sia l’artista che ha preso il posto di Fergie, storica cantante del gruppo californiano. All’anagrafe Jessica Joy Seria Reynoso, la classe 2000 è nata a Tokyo e fu selezionata per la prima edizione di “The Voice” nelle Filippine nel 2013 dal giudice apl.de.ap., uno dei componenti dei Black Eyed Peas, che la condusse fino alla ventottesima puntata, arrivando a un passo dalla semifinale.

Trascorsero ulteriori sei anni prima che J. Rey Soul potesse salire sul treno dei Black Eyed Peas: fu proprio apl.de.ap. a convocarla per un provino, arrivando a incidere nel 2020 “Mamacita”, di cui lei è la voce principale: fu proprio allora che la ragazza prese definitivamente il posto lasciato vuoto da Fergie, raccogliendone l’eredità (certo non leggera, ndr).

J. REY SOUL, CHI È LA CANTANTE CHE HA PRESO IL POSTO DI FERGIE NEL GRUPPO BLACK EYED PEAS?

Detto di J. Rey Soul, nuova cantante dei Black Eyed Peas, viene da chiedersi: che fine ha fatto Fergie? E perché non fa più parte del gruppo musicale. La donna, dopo essersi separata nel 2017 dal marito, decise di lasciare il gruppo. Fu will.i.am. a spiegare le ragioni dell’addio di Fergie, in un’intervista del 2020 rilasciata a Billboard: “Fergie vuole concentrarsi sul fare la mamma. È un compito difficile, ma questo è ciò che vuole realmente. […] Nel caso, sa come contattarci per un ritorno o un definitivo addio. Sta andando tutto come ha voluto lei, e noi rispettiamo il suo volere. Amiamo Fergie e vogliamo solo il meglio per lei”.

Ritorno che, a questo punto, difficilmente avverrà: ora, i Black Eyed Peas hanno trovato J. Rey Soul e difficilmente se la lasceranno scappare…











