Jacqueline MacInnes Wood “Steffy” di Beautiful/ Anticipa la follia di Sheila..

Jacqueline MacInnes Wood, la Steffy di Beautiful sul ritorno di Sheila Carter

Jacqueline MacInnes Wood interpreta ormai da anni Steffy Forrester in Beautiful. La soap americana, in onda nell’orario di pranzo su Canale 5, è stata scossa dal ritorno inaspettato di Sheila Carter (interpretata da Kimberlin Brown), vecchia conoscenza per il pubblico italiano, ma anche una vecchia nemica per la famiglia Forrester. La grande antagonista di Beautiful ha svelato di essere la madre biologica di Finn, ovvero il neo marito di Steffy, la quale si ritrova ad avere la diabolica donna come sua suocera.

Intervistata da Nuovo TV, Jacqueline MacInnes Wood ha anticipato cosa aspettarsi nelle prossime puntate di Beautiful. Sheila tornerà ad essere più cattiva che mai, arrivando a minacciare la vita della giovane coppia. Nemmeno il legame di sangue con Finn riuscirà a fermarla e in una scena che andrà prossimamente in onda su Canale 5 vedremo come la Carter tenterà di uccidere Steffy e Finn…

Jacqueline MacInnes Wood, la famiglia e l’amore per l’Italia

Jacqueline MacInnes Wood è diventata la grande protagonista di Beautiful proprio grazie alle vicende che vedranno Steffy sempre più al centro delle trame. Fuori dal set, l’attrice è moglie e madre di tre bambini, e uno di questi porta un nome italiano, Brando. A Nuovo Tv, l’attrice di Beautiful spiega il perché di tale scelta e confessa il suo amore per l’Italia: “Mio marito Elan è molto orgoglioso delle sue origini italiane”, spiega “E anche io amo alla follia l’Italia. Abbiamo pensato a un nome italiano perché abbiamo legami molto profondi con l’Italia.”

Conciliare lavoro e famiglia non è un’impresa facile, ma Jacqueline MacInnes Wood confida di avere un segreto per riuscirci: “Il segreto sta in una buona programmazione delle giornate, creando una vera e propria routine in cui far rientrare tutto. E poi non deve mai mancare un piccolo spazio per me”, afferma l’attrice a Nuovo Tv. Jacqueline MacInnes Wood si dichiara “la mamma più organizzata del mondo”.











