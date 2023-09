Jadon Sancho bandito dal centro di allenamento Manchester United/ Rottura totale con Ten Hag

Il Manchester United, con una mossa decisamente a sorpresa, ha deciso di bandire l’attaccante Jadon Sancho. Così come si legge sul sito di SkySport24, il giovane attaccante ex Borussia Dortmund è stato di fatto espulso e non potrà più allenarsi con il resto della squadra fino a data da destinarsi. Secondo quanto emerso sembra che la decisione, alquanto drastica, sia stata presa dall’allenatore dei Diavoli Rossi, Erik Ten Hag in persona, che non tollererebbe più l’atteggiamento dello stesso Jadon Sancho, parlando di situazione all’interno dello spogliatoio divenuta ormai insostenibile e che nella giornata di oggi, 26 settembre, ha toccato il suo punto massimo in negativo. SkySports Uk spiega che il 23enne londinese non può di fatto avvicinarsi al centro di allenamento del Manchester United visto che lo stesso è stato esiliato da tutte le strutture del club, compresa la sala da pranzo dove i calciatori si ritrovano per giocare.

Sembra che alcuni giocatori, si parla di Rashford, Maguire e Shaw, abbiano effettuato un tentativo di intermediazione e come spiega il Mirror, avrebbero chiesto a Sancho di mettere da parte l’orgoglio chiedendo scusa all’allenatore olandese, senza però ottenere alcun esito positivo. Una grana non da poco quella con protagonista l’ex Borussia Dortmund, tenendo conto che il Manchester United ha iniziato la stagione 2023-2024 non nel migliore dei modi.

JADON SANCHO BANDITO DAL CENTRO DI ALLENAMENTO MANCHESTER UNITED: UNA NUOVA GRANA PER I DIAVOLI

Fino ad oggi infatti la compagine dei diavoli rossi ha ottenuto solo 9 punti in sei giornate, e sempre in questo avvio di stagione ha dovuto fronteggiare il caso Greenwood, che ha lasciato lo United a inizio campionato per trasferirsi in Spagna, al Getafe, dopo la nota vicenda riguardante il presunto stupro ai danni di una ragazza.

Una serie di vicissitudini che non stanno giovando allo spogliatoio e che stanno compromettendo i risultati: stagione già compromessa per il Manchester? Vedremo già dalla prossima uscita, la gara contro il Crystal Palace in programma questa sera alle ore 21:00, se ci sarà stata o meno la svolta.

