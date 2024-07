Jakub: chi è il tentatore di Temptation Island 2024/ Web in visibilio: parte la ship con Gaia

Il giovanissimo Jakub è tra i tentatori più apprezzati dell’edizione 2024 di Temptation Island, approdato sull’isola con l’obiettivo (come tutti i suoi colleghi tentatori e tentatrici) di sedurre i single e seminare un po’ di zizzania tra le coppie concorrenti: il 24 enne – in particolare – ha scelto di concentrarsi sul rapporto con Gaia, facendo (a dir poco) infuriare Luca che nel frattempo si trova alle prese con le avances sempre più spinte di Marta. Ma mentre la relazione tra Luca e Gaia è sempre più vicina a sgretolarsi, sul web sono tantissimi i curiosi che si chiedono chi sia Jakub nella sua vita privata, al di fuori del ruolo di tentatore a Temptation Island 2024.

La (brutta?) notizia da cui dobbiamo partire è che per nessuno tra i tanti segugi della rete è riuscito a scovare il profilo Instagram del tentatore Jakub e le uniche informazioni che abbiamo sul suo conto si devono all’auto-decrizione che da dato di sé nel provino per Temptation Island 2024. Originario di Verona, oggi ha 24 anni e quando non cerca di far vacillare le coppie altrui è uno dei lavoratori più dediti e instancabili dell’azienda edile fondata da suo padre; ma alla sua (probabilmente) amata Gaia ha anche confessato – proprio nella diretta di oggi – di essere in realtà originario del Marocco.

Chi è il tentatore Jakub: sul web impazza la ship con Gaia e Luca si infuria

Oltre alle sue origini e alla sua età di Jakub – il ‘nuovo’ tentatore di Temptation Island 2024 – sappiamo poco altro se non che si descrive come un ragazzo ambizioso e determinato (specialmente quando si tratta di ottenere quello che vuole, come Gaia), con un’instancabile passione nella lettura grazie alla quale riesce a evadere dalla normalità e dalle abitudini soddisfando ed arricchendo la sua mente e i suoi sogni e la sua instancabile curiosità. Com’è facilmente intuibile dal suo portamento e dal suo fisico – inoltre – Jakub sembra essere una persona particolarmente attenta alla salute e al benessere tanto che possiamo facilmente intuire che trascorra buona parte del suo tempo libero all’interno di una palestra per perfezionarsi e mantenersi in forma.

Nel frattempo, sul web sembra che la presenza del nuovo tentatore sia particolarmente apprezzata, con decine e decine di fan di Temptation Island 2024 che sono pronte a farsi avanti per prendere il posto di Gaia tra le braccia accoglienti di Jakub. E mentre molte chiedono – “per un’amica” – quale sia il suo nick su Instagram, altre si interrogano ironicamente sul fatto che sia o meno maggiorenne; ma in generale tutti sono d’accordo che Jakub e Gaia formino una bella coppia, sicuramente migliore di quella con Luca.











