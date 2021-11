Jalisse: “Vogliamo arrivare ultimi al Festival di Sanremo”/ “GF Vip? Meglio di no…”

I Jalisse sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di Rtl 102.5 News, nel corso della trasmissione “Trends&Celebrities”, condotta in data odierna da Jody Cecchetto e Simone Palmieri dagli studi milanesi dell’emittente. Il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci ha immancabilmente parlato del sogno legato al ritorno al Festival di Sanremo, dal quale mancano ormai da 24 anni: era infatti il 1997 quando trionfarono con la loro “Fiumi di parole”.

La loro candidatura, è “un vero e proprio progetto che proponiamo da 24 anni. Vogliamo andare lì per goderci l’atmosfera del Festival e assaporare tutto ciò che permea la kermesse, cosa che anni fa non fu possibile fare”. Alessandra, in particolare, ha detto che vorrebbe provare anche l’ebbrezza di classificarsi all’ultimo posto, pur di essere inserita nell’elenco dei concorrenti che prenderanno parte alle cinque serate di gara al teatro Ariston, storica location che ospita la manifestazione canora.

I JALISSE: “NO AL GF VIP, MEGLIO QUALCOSA DI MUSICALE”

Intanto, i Jalisse hanno confidato agli spettatori e ascoltatori di “Trends&Celebrities” che a settembre sono ritornati ad abbracciare i loro fan. “Era ora, non ce la facevamo più, veramente – ha esclamato Alessandra Drusian –! Abbiamo fatto tante cose sui social per non sparire troppo dalla circolazione in quel periodo, perché avevamo bisogno anche noi di avere contatti dall’esterno, anche se virtuali”.

Fabio Ricci ha quindi aggiunto che “durante la pandemia abbiamo realizzato un album, un vero e proprio disco fisico, perché noi abbiamo ancora tantissime cose da dire. Durante il lockdown ci siamo raccontati nella nostra intimità. Uno dei brani in esso contenuti è diventato colonna sonora di un docufilm sulla reggia di Sassuolo che sta partecipando a vari festival internazionali. Inoltre, per i 25 anni di ‘Fiumi di parole’, stiamo lavorando a un nuovo disco”. Nel 2022 dovrebbe riprendere anche la loro tournée nei teatri italiani, mentre il Grande Fratello Vip può aspettare, come sottolineato da Alessandra: “È un reality dove bisogna essere bravi a giocare e a entrare in certi meccanismi. Meglio di no… Tale e Quale Show? L’ho già fatto, ma potrei mandarci mio marito Fabio Ricci”.

