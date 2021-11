James Casella figlio di Giucas Casella/ “Mio padre è stato comprensivo, ma severissimo”

James Casella ha parlato di suo padre Giucas, attualmente uno dei personaggi più amati all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ad Oggi. James ha 34 anni ed è nato da una relazione che l’illusionista ha avuto con una ballerina inglese. Giucas e James sono due persone molto diverse, a partire dalla professione scelta, il primo un’illusionista, il secondo un chirurgo di Roma. James ha da poco regalato al padre l’emozione di diventare nonno: “È un nonno fantastico, non mi ha mai viziato come fa ora con mio figlio, sono un po’ geloso”.

Giucas Casella vs Alex Belli: "Vuole fare la prima donna"/ Silvestri: "Ha sbagliato"

Giucas Casella all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha rivelato molto di sè e delle sue esperienze private e personali, tra cui di aver avuto un’esperienza omosessuale, esperienza di cui James Casella era allo scuro, ma non è turbato da quanto rivelato da suo padre: “Mio padre è una persona coraggiosa, con personalità e senza peli sulla lingua e lo ha dimostrato ancora una volta, raccontando qualcosa che magari tanti altri vivono e tengono per sé”. James adesso è un uomo e parla con affetto e stima di suo padre che durante la sua gioventù è stato: “Comprensivo, ma severissimo. Quando facevo pratica in ospedale mi diceva in continuazione di non rallentare il ritmo degli esami. Era molto attento e presente”.

Giucas Casella ipnotizza lo studio del GF Vip/ Tutto falso? Spunta foto...

James Casella: un pronostico su Giucas al Grande Fratello Vip 2021

James Casella ha rivelato di come suo padre nella vita privata non sia diverso da come appare in televisione: “È sempre stato scherzoso anche con me. Non avendo avuto la possibilità di studiare la sua ossessione era che lo facessi io”. Nonostante sia stato un padre severo James Casella ringrazia suo padre per la severità durante l’adolescenza: “Col senno di poi, direi che ha fatto bene”.

Giucas Casella al momento è impegnato nella casa del Grande Fratello Vip e James da lontano segue e supporta suo padre: “Ho la sensazione si stia facendo valere e che tanti giovanissimi lo seguano. Mi auguro possa arrivare in finale. Lui non è un tipo che si accontenta, è un ambizioso”. Nonostante Giucas sia un’illusionista suo figlio non ha mai sperimentato i suoi poteri: “Direttamente no, magari inconsapevolmente. Ricordo però i continui esperimenti da solo in garage”.

"IL CANE DI IVA ZANICCHI SI ACCOPPIERÀ CON NINA"/ Casella accetta, lei "Se era Mina…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA