James e Giacomo Casella, figlio e nipote di Giucas Casella/ “È un nonno fantastico”

I fedelissimi del “Grande Fratello Vip” non possono non essere stati conquistati dal bellissimo rapporto che Giucas Casella ha mostrato di avere con il figlio James. Il ragazzo, che oggi è un medico, non può che rendere orgogliodo l’illusionista, che lo ha cresciuto insieme alla compagna Valeria Perilli, nonostante sia nato dalla relazione con un’altra donna, Carol Torr.

Giucas Casella "Jessica e Barù sposatevi"/ "Continuo a remare per loro..."

L’artista non pensava all’idea di avere un figlio in quel periodo, ma è stato grazie al consiglio dell’amico di sempre, PIppo Baudo, che ha capito cosa fosse giusto fare: “Non ho amato Carol e non volevo un figlio da lei – sono state le sue parole -. Quando mi ha comunicato di essere incinta non mi sono più fatto vivo. A un mese dal parto, però, mi ha nuovamente contattato dicendomi che non poteva più mantenerlo. Mi sono confidato con Pippo Baudo, che mi ha consigliato di pensarci bene, diceva che un giorno avrei sofferto se lo avessi abbandonato. Le ho chiesto allora di tornare in Italia e ho chiesto l’affido. Da quel momento mi sono sempre occupato di lui, facendogli sia da mamma sia da papà”.

Carol Torr, l'ex compagna di Giucas Casella/ "Mai impedito di vedere James"

Chi sono James e Giacomo Casella: loro sono l’orgoglio di Giucas

La scelta fatta da Giucas di ottenere l’affido esclusivo di James nel momento in cui mamma Carol si è tirata indietro ha certamente contribuito a rafforzare il loro rapporto. E da poco il ragazzo, insieme alla moglie Livia, ha fatto a Casella il regalo più bello: il suo primo nipotino, Giacomo.

Il figlio dell’illusionista non può non restare incantato quando vede il papà con il suo bambino: “È un nonno fantastico, non mi ha mai viziato come fa ora con mio figlio, sono un po’ geloso – ha detto James in un videomessaggio inviato nella Casa -. Mio padre è una persona coraggiosa, con personalità e senza peli sulla lingua e lo ha dimostrato ancora una volta, raccontando qualcosa che magari tanti altri vivono e tengono per sé. E’ stato comprensivo, ma severissimo. Quando facevo pratica in ospedale mi diceva in continuazione di non rallentare il ritmo degli esami. Era molto attento e presente”

Giucas Casella terrorizza Sonia Bruganelli/ Lei: "ho paura di te, non del tuo numero"

© RIPRODUZIONE RISERVATA