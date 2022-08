Jane Alexander “Finalmente sobria da tre anni”/ “GFVip? L’ho fatto solo per soldi…”

L’attrice Jane Alexander confessa: “Grazie all’aiuto degli alcolisti anonimi ho finalmente smesso di bere…”

L’attrice Jane Alexander, alla soglia dei 50anni, si è raccontata in un’intervista per la rivista Donna. Recentemente ha scoperto come in lei circoli sangue reale: sembrerebbe infatti discendere da una famiglia anglo-irlandese aristocratica, imparentata con la regina Vittoria, trisnonna di Elisabetta. Nonostante questa scoperta però la sua vita non sembra essere cambiata: “Arrivata a 50 anni sento di non essere più quella di un tempo”, ha affermato. E di cambiamenti Jane ne ha fatti molti, uno particolarmente significativo: è ormai tre anni che ha smesso di bere alcol!

Damiano Schiozzi, chi è il figlio di Jane Alexander/ Il sogno di diventare attore

“Ero arrivata al punto che quando iniziavo a bere non ero più capace di smettere, stavo sempre con chi condivideva questa mia stessa compulsione”, ha confessato. Ad aiutarla a uscirne è stata la partecipazione agli incontri degli alcolisti anonimi: “Quando vai agli alcolisti anonimi e incontri storie simili alle tue arriva la svolta liberatoria, impari a lasciarti andare. Avremmo tutti una vita migliore se fossimo capaci di lasciare andare e non obbedire alle cazzate che ci dice il cervello”, ha affermato. Un percorso che certo non è stato facile: Jane non è uscita di casa per ben un anno. Adesso si limita ad annusare i vini e può ritenersi soddisfatta del suo percorso.

Jane Alexander: "La dipendenza dall'alcol? Non sapevo fermarmi"/ "Autodistruttivo"

Jane Alexander e la partecipazione al GF Vip 2018: “Tradii Gianmarco con Elia Fongaro…”

Durante l’intervista Jane Alexander ha voluto anche ricordare la sua importante carriera: dal debutto con il game show di La7 Zengi, al cinema e le fiction tv, come Elisa di Rivombrosa e Il commissario Manara, fino all’approda nei reality con la partecipazione, nel 2018, al GF Vip. A riguardo ha detto: “Tutti dovrebbero farlo almeno una volta nella vita, è l’unico posto in cui non sei nel mondo, là dentro hai solo il tempo di pensare”, ma non solo l’attrice ha anche ammesso di aver partecipato principalmente per l’introito ricevuto: “Decisi di entrare un po’ perché mi incuriosiva ma soprattutto perché mi pagavano, chi dice il contrario racconta balle”, afferma.

FIDANZATO JANE ALEXANDER/ "Dopo la sbandata sono felice con Gianmarco Amicarelli"

La sua partecipazione al programma è però segnata da uno scandalo: Jane tradisce il compagno Gianmarco Amicarelli, con cui convive da due anni, con un altro concorrente, Elia Fongaro: “Ho persona la testa avevo bisogno di qualcosa che lì mi è stato dato ho seguito l’istinto e ho sbagliato”. Adesso sembra però aver ritrovato la stabilità con il compagno Gianmarco: “Tra alti e bassi” l’uomo è riuscita a perdonarla per l’accaduto. Ma c’è un altro amore nella vita di Jane Alexander: il figlio Damiano, ora 19enne, avuto con l’ex compagno Christian Schiozzi.













© RIPRODUZIONE RISERVATA