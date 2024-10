Jannik Sinner e Anna Kalinskaja si sposano? L’indiscrezione corre velocissima: pare che ieri a New York il tennista classe 2001 abbia chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. A lanciare lo scoop è stato il settimanale Di Più, secondo il quale si parla di nozze in arrivo per i due atleti, dato che Jannik Sinner avrebbe chiesto la mano ad Anna Kalinskaja mentre si trovava con lei ad una festa afro a New York, presso il famoso Chelsea Market. Qui, durante un evento di Unik Ernest, i due si sono esibiti alla fine dei celebri US Open, dove lui aveva conquistato la vittoria.

La notizia sulle presunte nozze tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaja è stata portata avanti da Di Più, che una volta interprellata una fonte vicina al tennista ha scoperto che i due campioni hanno sempre meno tempo per ritagliarsi momenti di intimità. Così, secondo il rumor, Jannik Sinner avrebbe chiesto alla fidanzata di sposarlo per evitare questa lontananza continua. La reazione di lei? In base alle indiscrezioni gli avrebbe detto sì, ma ovviamente nulla è ancora confermato ufficialmente dalla coppia.

Jannik Sinner, matrimonio in vista con Anna Kalinskaja? Il rapporto con il fratello di lei: “Gli ha regalato una maglietta firmata da Curry”

Probabilmente quella di Jannik Sinner non si può definire come una vera proposta di nozze nei confronti della sua Anna Kalinskaja, ma se le indiscrezioni verranno confermate, vedremo presto le nozze dei due tennisti. Il matrimonio potrebbe celebrarsi presto, anche a inizio 2025, forse per placare un po’ le preoccupazioni dopo la questione dell’antidoping. In questi giorni si attende infatti la decisione finale per quanto riguarda la sua carriera, dato che il tennista è stato trovato positivo ai due controlli antidoping di marzo 2024.

Quello che è certo è che ormai un punto fermo (e felice) della sua vita è la sua fidanzata Anna Kalinskaja, con la quale ha trascorso meravigliose vacanze al mare in Sardegna questa estate. Non solo, Sinner sembra essere ormai un membro accettato e ben inserito nella famiglia di lei, dato che poco tempo fa, l’altoatesino ha fatto un regalo a Nikolay Kalinsky, suo cognato, donandogli una maglietta autografata da Steph Curry. Le foto postate dal fratello di Anna su Instagram fanno vedere un bellissimo rapporto tra i due, cosa che lascia presagire buoni presupposti per un matrimonio dietro l’angolo.