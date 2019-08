JASMINE CARRISI ‘RIFATTA E SCIOCCHINA’/ Critiche social, Loredana Lecciso: “tristi!”

Jasmine Carrisi è una delle figlie di Al Bano, il cantautore di Cellino San Marco protagonista dello speciale di Techetechetè dedicato a “Al Bano e Romina Power” in onda sabato 31 agosto 2019 su Rai1. Jasmine è la prima figlia nata dall’amore tra Loredana Lecciso e il cantante di Cellino San Marco e proprio in questi giorni è stata presa di mira sui social da alcuni haters che l’hanno accusata di essere come la madre “rifatta e mezza scema”. Proprio così, accuse pesantissime per la diciottenne che su Instagram condivide una serie di foto della sua vita privata facendo invidia ai tantissimi haters, i cosiddetti leoni di tastiera, che si sfogano scrivendole commenti davvero pessimi. Diventata oramai una star dei social, Jasmine è una giovanissima ragazza e come tante altre della sua età cura molto il suo aspetto fisico. Dalla madre ha preso i capelli biondi che fanno da ‘cornice’ ad un volto da favola: occhi azzurri e labbra carnose, ma c’è che l’accusa di sembrare molto più grande della sua età.

Jasmine Carrisi come Loredana Lecciso: “sciocchina e vanesia”

Lo si sa il mondo dei social e del web è difficile da controllare, ma in alcuni casi le parole fanno davvero male. Lo sa bene Jasmine Carrisi che è stata letteralmente presa di mira dagli haters che le hanno scritto cose davvero terribili. “Vai a giocare con le bambole invece di combinarti in questo modo a 18 anni come tua madre che ti fa fare queste foto. Io mi vergognerei, poverette” scrive un utente, mentre un altro “questa ragazza così carina sta diventando come la mamma: sciocchina e vanesia”, ma il peggio deve ancora arrivare, visto che un altro le scrive: “tra poco diventa come madre rifatta e mezza scema”. Questi sono solo alcuni dei commenti negativi scritti, ricordiamo ad una ragazza di soli 18 anni! Per fortuna a prendere le sue difese c’è mamma Loredana Lecciso che, dalle pagine del settimanale Lei, ha detto: “si tratta di una piccola percentuale di persone per fortuna” riferendosi agli haters.

Loredana Lecciso difende la figlia Jasmine Carrisi: “è molto brava nel…”

La showgirl ha poi proseguito dicendo: “non per fortuna di mia figlia, sia chiaro. Ma per loro stessi. Perché a me fanno tanta tristezza. Non mi fanno rabbia. Ripeto: mi fanno tristezza!”. Loredana Lecciso ha poi precisato prendendo le distanze e descrivendo i soggetti che scrivono parole di questo tipo come degli insoddisfatto: “un soggetto che scrive parole simili. Ancora peggio se scritte da un maggiorenne. Credo che rasenti un po’ di insoddisfazione”. Non solo, la Lecciso ha anche detto come la giovane Jasmine lasci scivolare il tutto nel dimenticato: “grazie a Dio è molto brava nel valutare e nel discernere la fonte dell’attacco. Jasmine è capace di ponderare qualsiasi messaggio le arrivi senza farne un dramma perché identifica chi vuole colpirla e non se ne fa un problema”.



