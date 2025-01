Nuovo giro di polemiche nella casa del Grande Fratello dopo che Shaila Gatta e Amanda Lecciso hanno iniziato la loro diatriba. Con il tempo le due si sono state sempre meno simpatiche e secondo i fan alla base di questo odio progressivo ci sarebbe Lorenzo Spolverato. Questo perchè mentre Shaila Gatta e il modello milanese erano “separati”, lui si sarebbe legato alla sorella di Loredana. Un gesto che alla ballerina non è mai andato giù e che sta facendo pagare con gli interessi alla coinquilina.

La discussione tra le due durante la diretta di mercoledì 8 gennaio 2025 è continuata anche durante la notte e ha scatenato reazioni incredibili anche da parte di chi era fuori dalla casa, come Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi. Le due si sono fatte sentire sui social scagliandosi contro Shaila Gatta e difendendo la sorella e la zia con tutte le loro forze. Il brusco rapporto è figlio di frasi poco gradite dalla famiglia Lecciso, dato che Shaila Gatta parlando con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi aveva definito Amanda come “antipatica”: “A me lei non piace”.

Jasmine Carrisi e il secondo video contro Shaila Gatta: “Ecco cosa continuerò a fare”

Shaila Gatta non ha mai sopportato Amanda Lecciso e in una confessione alle Non è la Rai ha voluto esprimere il suo pensiero dicendo che la donna è entrata al Grande Fratello e quando uscirà sarà ancora quella di prima: “Osa un po’, fatti conoscere! Altrimenti sarai sempre la sorella della Lecciso“, ha detto. Poi ha voluto lanciare una stoccata anche a Jasmine Carrisi, dicendo che quest’ultima sarebbe impegnata a difenderla sui social tramite una guerra di video su TikTok: “Sarà abbastanza grande da difendersi da sola“.

In questo caso la ballerina si riferiva a un video di Jasmine Carrisi, che aveva preparato una clip ad hoc “minacciando” chiunque avesse parlato male di sua zia. “Benvenuti in un rituale di vendetta“, diceva la voce di sottofondo, mentre lei si riprendeva parlando per finta. Ma Jasmine Carrisi non si è di certo fermata qui! Dopo aver sentito le parole di Shaila ha ripubblicato un video sulla piattaforma dicendo “Continuerò a fare video su TikTok“, mentre addenta una fetta di pane. Insomma, si prevede un bel dissing e c’è anche chi inizia a sospettare che Jasmine Carrisi possa essere una delle nuove concorrenti del Grande Fratello, pronta a “scannarsi” con Shaila Gatta. Sarà davvero così?