Jasmine Rotolo: “Renato Zero avrebbe voluto adottarmi”/ “Ho visto mia madre soffrire per la malattia…”

La prima ospite della puntata odierna de La Volta Buona è stata Jasmine Rotolo; la cantante si è raccontata soprattutto con gli occhi del passato, ricordando l’infanzia e soprattutto il rapporto con sua madre Stefania Rotolo, tristemente scomparsa all’età di soli 30 anni. “Mia mamma era una grande maestra, super talentuosa; davvero piena di energia… L’ho perdonata”.

Luca Delfino/ La mamma di Antonella Multari: “Ho paura di ritrovarmelo in casa”

Jasmine Rotolo, nel racconto fatto da Caterina Balivo, è partita dall’infanzia distante da sua madre Stefania Rotolo che a causa dei tanti impegni lavorativi non riusciva a dedicarsi totalmente a lei. “Mia mamma lavorava tantissimo, sono cresciuta praticamente in collegio e sporadicamente con gli zii. In principio mi teneva mia zia Anna che era come una sorella maggiore. Dopo un po’ mia mamma si accorse che non poteva portarmi con lei a lavoro e, non essendoci nessuno, con Marcello Mancini decisero di parcheggiarmi in collegio dove comunque stavo molto bene, giocavo con i bambini e studiavo”.

Chi è Stefania Rotolo, com’è morta la madre di Jasmine Rotolo/ La malattia e il compagno Marcello Mancini

Jasmine Rotolo e il rapporto con Tyrone Harris, il padre che non l’ha mai riconosciuta: “In un’agenda di mia madre…”

Nonostante gli impegni professionali, Stefania – madre di Jasmine Rotolo – è comunque riuscita a trasferire tutto il suo amore come dimostrato dalle parole di Jasmine Rotolo a La Volta Buona. “Con mia madre facevo dei bellissimi shooting fotografici, delle grandi pattinate: devi sapere che lei mi aveva comprato questi pattini con le ruote che si illuminavano, li comprò a San Francisco. Mi ricordo che mi faceva dei regali stupendi nelle varie occasioni, era molto generosa con me. Mi ricordo anche quando andava a provare i suoi balletti e riuscivo a vederla nelle prove, si illuminava di immenso”.

Chi è Jasmine Rotolo, la carriera/ Dal sodalizio con Renato Zero alla perdita di sua madre Stefania

Proseguendo nell’intervista rilasciata nel salotto di Caterina Balivo, Jasmine Rotolo ha parlato anche del tentativo di riallacciare i rapporti con il padre che non l’ha mai riconosciuta, Tyrone Harris. “Non so perchè non sono più riuscita ad avere un rapporto con mio padre, io l’ho cercato. Ovviamente di Tyron Harris ce n’erano una marea; io recuperai da un’agenda di mia madre un indirizzo che era proprio il suo. Nel ‘98 con Facebook mi scrive un’amica texana, amica di mia mamma: parlando con lei spiegai dell’indirizzo e si mise sulle sue tracce scoprendo che era mancato poco tempo prima. Non ho quindi avuto la possibilità di conoscere mio padre…”.

Jasmine Rotolo, le ultime parole di sua madre Stefania Rotolo: “Ricordati di splendere…”

Jasmine Rotolo ha trattenuto a fatica le lacrime nel parlare del calvario della malattia vissuto da sua madre Stefania Rotolo prima di passare a miglior vita. “Mi ero accorta della malattia di mia madre perché spesso capitava di andare per ospedali, anche se avevo 9 anni e quindi non sapevo proprio tutta la verità. L’ho vista soffrire… Mi ricordo che addirittura c’erano dei fan che andavano a trovarla; poi ad un certo punto, una suora di nome Carla, aveva praticamente bloccato l’area per evitare la situazione. Sotto c’erano i paparazzi che non vedevano l’ora di rubare uno scatto; mi faceva piacere che vedesse i suoi amici, però c’era anche la fatica di tutelarla dalle persone”.

Estremamente toccante il ricordo di Jasmine Rotolo delle ultime parole di sua madre Stefania, risalenti al giorno prima della prematura scomparsa: “Ad un mio compleanno arrivò una telefonata di mia madre, forse aveva capito che non sarebbe durata molto. Mi fece gli auguri e mi disse: ‘Ricordati di splendere sempre’. Poi la suora prese il telefono, io sentivo dalla voce che era sofferente, il giorno dopo non c’era più…”. La cantante ha poi aggiunto: “Lì ho avvertito un vuoto, di me si sono occupati gli zii e la nonna finchè c’è stata: anche Renato Zero che avrebbe voluto adottarmi ma poi non è accaduto. Ho aspettato i 18 anni perchè non mi sentivo mai a casa mia… Ho preferito andare a lavorare e ho iniziato così il mio percorso trattenendo le ferite”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA