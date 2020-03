Javier/ Furioso con i giudici e bugiardo con Talisa? (Amici 2020)

Javier è pronto a scendere in campo e conquistare la maglia e l’accesso al terzo serale di Amici 2020. Sono molti i dubbi che lo hanno assalito nelle scorse ore ma mai e poi mai si è detto pronto a cedere il suo posto al serale dopo aver faticato tanto. In settimana il ballerino ha avuto modo di studiare, provare e prepararsi a questo secondo serale in onda oggi in diretta ma senza pubblico, ma anche alla prova comparata che Vanessa Incontrada ha chiesto a lui e agli altri due ballerini ovvero Nicolai e Valentin. Se con quest’ultimo ormai riesce a vivere in modo civile, con il primo lo scontro è sempre dietro l’angolo. In uno dei pomeridiani in onda su Real Time i due sono andati allo scontro discutendo e finendo per darsi contro a colpi di “cogl*one” che hanno ferito Nicolai che si è detto solo in casa e senza nessuno che gli vuole bene tra i ragazzi.

JAVIER CONTRO TUTTI AD AMICI 2020

Nei giorni scorsi Javier si è infuriato e non solo per quello che gli hanno detto nel primo serale di Amici 2020 ma anche per quello che è successo poi in casetta con l’arrivo del video di Vanessa Incontrada in cui si diceva colpita da Valentin ma non da Javier. In particolare, l’attrice ha fatto notare che Javier non ha un animo latino e che sicuramente vedendolo ballare non avrebbe mai dato che fosse spagnolo, anzi, sembrava francese per via del suo movimento e della sua precisione. Le parole della Incontrada non sono piaciute al ballerino che è stufo di sentirsi dire di essere vuoto quando balla e di mettere sul palco tanta tecnica ma poca passione. In suo soccorso è subito arrivata Talisa che gli ha subito detto che “lui è vicino alla perfezione”. Il complimento della sua bella ballerina sarà bastato a placare gli animi? Lo scopriremo solo quando questa sera vedremo Javier salire sul palco.

JAVIER A CENA CON TALISA MA PENSA A SOLVEIG

In settimana, però, Javier ad Amici 2020 non ha avuto solo modo di piangere e disperarsi ma anche di andare avanti nella sua liason con Talisa che, ottenuta una cena speciale come premio da Timor Steffens, ha deciso di chiedere alla redazione di condividerla con lui vestiti in modo speciale e con piatti tipici romani da mangiare. Il ballerino ha apprezzato il regalo di Talisa che, poco dopo, parlando con Giulia si è detta un po’ dubbiosa sui sentimenti del suo ballerino convinta che stia sempre un po’ in mezzo senza cedere davvero: “Forse sta mentendo? Ma perché mentire? A quale scopo?”. Poco distante, in giardino, Javier rivela di aver pensato alla sua famiglia, al mondo fuori dalla scuola ma anche alla fidanzata che aveva prima di entrare in casetta, Solveig.



© RIPRODUZIONE RISERVATA