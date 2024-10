Nei giorni scorsi tanta è stata la rabbia di Javier Martinez nei confronti di Shaila Gatta al Grande Fratello, nelle scorse ore si è lasciato sfuggire una rivelazione sulla gieffina che ha spiazzato tutti. I due si erano lasciati travolgere dalla passione nella casa, lui credeva che stesse nascendo qualcosa di importante ma è rimasto molto deluso quando lei ha sminuito il loro flirt dicendo che non lo avrebbe aspettato fuori se fosse stata eliminata dal reality. Ieri sera durante la decima puntata la sua delusione è aumentata ancora di più quando ha scoperto che la ballerina ha trascorso la settimana in Spagna con Lorenzo Spolverato e che tra i due è esplosa la passione al Gran Hermano.

Dopo un duro confronto al Grande Fratello Javier Martinez ha detto di essersi tolto un peso, per lui è come se Shaila Gatta non fosse più presente nella casa più spiata d’Italia, non vuole più avere nulla a che fare con lei. Dopo la puntata ha fatto una scioccante confessione a Mariavittoria Jessica, rivelando cosa gli avrebbe detto l’ex velina di Striscia la notizia quando erano sotto le coperte. Ci ha tenuto a precisare che lui l’ha sempre tutelata, anche quando mentiva dicendo che non si erano baciati e invece si baciavano tutte le notte. A detta sua ha sparlato di molti concorrenti, anche di Lorenzo, a lui ha detto cose che fino ad ora non aveva voluto dire ma adesso non gli importa più di tutelarla.

Shaila pensava che a Lorenzo piacessero gli uomini, cosa ha svelato Javier Martinez al Grande Fratello

Nella notte Javier Martinez ha fatto sapere che Shaila Gatta sotto le coperte gli diceva che a lei non piaceva Lorenzo Spolverato, gli diceva molte altre cose che lo avevano convinto che lei non fosse interessata al gieffino. In una occasione ha manifestato anche dei dubbi in merito all’orientamento sessuale di Lorenzo, gli aveva chiesto se a parer suo gli piaceva anche ‘altro’. Ha poi aggiunto: “Sì mi ha detto ‘che gli piacciano anche i maschi e non solo le femmine? Lo vedi che sta sempre abbracciato con Michael boh’.”

Javier Martinez ha poi rivelato che Shaila Gatta ha utilizzato termini diversi quando parlava dell’orientamento sessuale di Lorenzo Spolverato, per questo adesso si chiede come sia possibile che ora sia innamorata di lui. Il gieffino ha concluso dicendo che la gieffina ha utilizzato un termine non simpatico. Cosa avrà detto la ballerina? Sono in molti a pensare che potrebbe aver pronunciare degli insulti omofobi, queste però al momento sono solo delle supposizioni, non ci resta che attendere per scoprire se Javier si lascerà sfuggire altri dettagli sulla vicenda.