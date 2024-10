Javier Martinez chiude con Shaila Gatta dopo i baci con Lorenzo: “Per me non c’è più…“

Al Grande Fratello 2024 Javier Martinez e Helena Prestes sono stati messi al corrente di quanto accaduto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella Casa del Gran Hermano. Durante l’avventura spagnola i due coinquilini si sono sensibilmente avvicinati, dando sfogo alla loro evidente attrazione tra coccole sotto le coperte e lunghi baci appassionati. La reazione degli altri due concorrenti è di chiara amarezza e, mentre Helena accusa Lorenzo di aver giocato con lei e i suoi sentimenti, sull’altro fronte Javier ha un nuovo confronto con Shaila.

Helena Prestes piange per il video di Shaila e Lorenzo a letto insieme: "Grandi giocatori"/ Scoppia la lite!

Dopo lo scontro a distanza avvenuto a inizio puntata, il pallavolista si confronta con l’ex Velina e dà libero sfogo alla sua delusione: “Felice per loro, ci sarà qualcuno fuori che mi aspetterà sicuramente“. A seguire ammette di sentirsi più leggero, ora che tutte le cose sono uscite allo scoperto, e chiude i rapporti con Shaila: “Ho provato leggerezza e consapevolezza. Mi sono tolto un peso, non ci voglio pensare più e non mi riguarda più. Con Lorenzo sicuramente ci sarà un bel rapporto, ma Shaila per me non c’è più dentro questa Casa“.

Javier Martinez stronca Shaila Gatta al GF: "Sei stata tutt'altro che sincera"/ "Non si gioca coi sentimenti"

Shaila Gatta replica a Javier Martinez: “Mi sono sentita confusa…“

Javier Martinez, su domanda di Alfonso Signorini, svela se mai si sarebbe aspettato che Shaila e Lorenzo si avvicinassero così tanto al Gran Hermano tra lunghi baci appassionati e evidente intimità: “Me l’aspettavo, ma non sono ferito. Lei dovrà prendersi le responsabilità, fine. Non voglio neanche perdere più tempo né parlandoci né pensando a Shaila. Sicuro non perderò la mia educazione e la saluterò la mattina, non farò finta che non ci sia, ma per me è una persona che non c’è più. Non mi fido più“.

Cos'è successo sotto il piumone tra Javier Martinez e Shaila Gatta al Grande Fratello?/ Lui: "Mi è saltata…"

Di contro, Shaila torna a parlare della sua insicurezza quando si è avvicinata a Javier per poi scegliere Lorenzo e ammette: “Io non so se esiste il manuale dell’amore e dei sentimenti, se qualcuno ce l’ha me lo presti“. Javier però contrattacca: “Ti insegno un po’ di correttezza, se vuoi. A me non me ne frega se ti dispiace, capisco che devi dire qualcosa e in qualche maniera ti devi salvare...”. Shaila, infine, tenta di spiegare: “Io ho 28 anni, siamo stati tutti ragazzi, io mi sono sentita in un momento di confusione e ho pensato di fare la cosa giusta. L’attrazione per Lorenzo all’inizio non c’era più, poi c’era… Io mi sono sentita confusa. La mente dice una cosa e il cuore un’altra“.