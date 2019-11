Jean Pierre Sanseverino: “Gemma Galgani possessiva”/ Uomini e Donne: “con lei non…”

Jean Pierre Sanseverino svela i motivi che l’hanno spinto a chiudere definitivamente la conoscenza con Gemma Galgani. Nonostante si trovasse bene con lei, infatti, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha sempre dichiarato di vedere nella dama di Torino solo un’amica, di fronte ad alcuni atteggiamenti di Gemma, ha deciso di dirle addio e dedicarsi solo alla conoscenza con Antonella la cui presenza ha scatenato la folle gelosia della Galgani. “Gemma è una persona molto bella e piacevole, mi manca il tempo trascorso in sua compagnia. Solo che non la vedo come una compagna che possa stare al mio fianco” – ha spiegato al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi. Diversamente da Gemma che pensava ad un futuro con lui, dunque, Jean Pierre non ha mai visto un futuro sentimentale con la dama storica del dating show di canale 5.

JEAN PIERRE SANSEVERINO: “HO CHIUSO CON GEMMA GALGANI PER IL SUO ESSERE POSSESSIVA”

L’amore non è sbocciato, ma in compenso, Jean Pierre nutre una profonda stima nei confronti di Gemma come persona. Il lato possessivo del carattere della Galgani, però, ha allontanato il cavaliere che ha preferito chiudere anche il rapporto d’amicizia per non compromettere le sue future conoscenze. “Gemma è una bellissima persona. Non credo sbagli qualcosa. O meglio, io posso parlare per me e con me ha dimostrato una possessività esagerata per l’inizio di una storia” – spiega Jean Pierre che poi svela cosa lo ha particolarmente infastidito – “Avrebbe voluto subito ufficializzare la relazione, anche con effusioni e avvicinamenti fisici, ma io non ero a quel punto: lei corre troppo. Con me, per lo meno, è andata così. Troppo possessiva, troppo per l’inizio di una semplice conoscenza. Questo, inevitabilmente, mi ha allontanato”.

JEAN PIERRE: “ANTONELLA? NESSUN COLPO DI FULMINE MA…”

Dopo aver chiuso definitivamente con Gemma Galgani, Jean Pierre sta approfondendo la conoscenza con Antonella. Anche con quest’ultima, però, per il cavaliere, è prematuro parlare di sentimenti. “Antonella è una signora molto piacevole, ma neppure con lei, esattamente come è accaduto con Gemma, è scattato subito il colpo di fulmine” – confessa. Poi aggiunge: “Tuttavia, mi trovo bene a frequentarla anche perché, diversamente da Gemma, capisce le tempistiche di una conoscenza e non brucia le tappe. Al momento mi trovo bene con lei, ma non sappiamo cosa succederà, come andranno le cose. In ogni caso, non dimostra la possessività di Gemma”.



