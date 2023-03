Jenna Ortega: “Sono single ma non cerco fidanzato”/ “Non voglio essere vulnerabile”

In una recente intervista Jenna Ortega, la star di Netflix grazie soprattutto alla parte di protagonista nell’apprezzatissima serie Mercoledì, basata sulla famiglia Addams, ha parlato per la prima volta della sua vita sentimentale. Inaspettatamente, la giovane attrice che compirà 21 anni a settembre, ha confessato che in questo preciso momento non sta pensando assolutamente alle relazione, preferendo dedicarsi anima e corpo nel lavoro che le sta dando tante soddisfazioni.

Jenna Ortega, insomma, in questo momento sarebbe completamente single e racconta ai microfoni del Sunday Times che “apprezzo la mia solitudine, ne ho bisogno”. “Non considero neppure l’amore o la vita amorosa”, ha raccontato, “faccio un lavoro veramente difficile per innamorarmi e onestamente penso di essere più una persona da lavoro. Se deve succedere qualcosa del genere, succede, ma non ho intenzione di cercarlo”. Non è propriamente la prima volta che parla di amore, ma solamente ad inizio mese Jenna Ortega, parlando con Elle, ha detto che l’idea di una relazione la stressava, senza approfondire troppo l’argomento.

Jenna Ortega, l’ex e… Obama

Insomma, con grande piacere di buona parte dei suoi fan, Jenna Ortega in questo momento è single, ma di contro non sarebbe neppure intenzionata ad innamorarsi volontariamente. “Non sono pronta a sentirmi vulnerabile o a dare fiducia a qualcuno. Inoltre, io stessa ho difficoltà a trovarmi interessante e a trovare un equilibrio tra vita privata e lavoro. Se c’è qualcosa su cui voglio concentrarmi ora è decisamente la mia carriera”.

Nella sua intervista, inoltre, Jenna Ortega, senza dirlo apertamente, ha anche fatto intuire che in passato (forse molto recentemente), suo malgrado, si sia trovata in una relazione in cui il partner non aveva capito quanto il lavoro fosse importante per lei, spingendola a chiudere prima che diventasse troppo. Infine, per smorzare un po’ la serietà della conversazione, ha anche condiviso un racconto sul suo passato, ricordando quando da piccola era perdutamente innamorata di Barack Obama. Jenna Ortega confessa di aver plasmato completamente la sua identità, da piccola, sull’ex Presidente degli USA, “ed oggi, sono ancora ossessionata da Obama”.

