L’ultima puntata di Temptation Island 2024 è pronta a mettere in scena – questa sera, 25 luglio 2024 su Canale 5 – le sorti delle coppie protagoniste. Spiccano le curiosità su Jenny e Tony, tra le coppie più seguite di questa edizione. Il loro percorso ha colpito soprattutto per l’atteggiamento del fidanzato che, in più occasioni, non si è fatto remore nell’ostentare una sorta di ‘doppia vita’.

Nella puntata di ieri sera di Temptation Island 2024, Jenny si è presa la scena per una reazione furibonda agli ennesimi video con protagonista il ‘suo’ Tony. La ragazza si è sfogata senza peli sulla lingua, insultando e denigrando il comportamento del suo fidanzato. Dunque, per l’ultima puntata di questa sera è inevitabile aspettarsi un falò di confronto piuttosto tagliente e la curiosità su cosa sia successo starà sicuramente divorando gli appassionati.

Jenny e Tony, rottura inevitabile dopo Temptation Island 2024?

Jenny e Tony si sono lasciati dopo Temptation Island 2024? La domanda oltre che lecita è anche pertinente; sia per gli indizi che trapelano sui social sia prendendo spunto dagli ultimi avvenimenti nel reality. Come riporta Isa e Chia, il fidanzato sarebbe stato avvisato da solo, senza la dolce metà, e non si tratta della prima volta. La segnalazione arriva dal profilo di Deianira Marzano e sembra un motivo lecito per credere che i due si siano lasciati.

Oltre agli avvistamenti da separati, altre questioni avvalorano la tesi secondo la quale Jenny e Tony si sarebbero lasciati dopo Temptation Island 2024. L’ultimo sfogo della fidanzata potrebbe essere valso come ‘pietra tombale’ della loro relazione. Troppe ne ha fatte e dette il fidanzato; sembra dunque che per i due, in vista dell’ultima puntata di questa sera, il destino sia già scritto. E questo nonostante lui, al falò di confronto, sembra essere arrivato con i migliori propositi, come mostra il video spoiler che trovate sotto.