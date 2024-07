Jenny Guardiano tra Temptation Island 2024 e i presunti ritocchini

Jenny Guardiano e Tony Renda sono una delle coppie di Temptation Island 2024 più chiacchierate e discusse e stanno attraversando una profonda crisi. La ragazza, in particolare, lamenta che il fidanzato la faccia sentire sbagliata, la manipoli e non le consenta di vivere la vita che desidera; così, mentre lui scherza e si diverte con le tentatrici, lei si è avvicinata al single Luigi con cui si è spesso confidata. Ma, oltre ai patemi d’amore, Jenny è finita al centro dell’attenzione mediatica anche per un presunto ricorso alla chirurgia estetica, attraverso alcuni ritocchini soprattutto al viso e alle labbra.

Lei stessa non ha mai apertamente parlato di questo aspetto ma in molti ne sono convinti; il web si divide tra chi la difende dagli attacchi per i ritocchini e chi, invece, sottolinea che avrebbe potuto conservare la sua bellezza acqua e sapone senza sottoporsi alla chirurgia. Ma quali sono i presunti ritocchini cui Jenny Guardiano si sarebbe sottoposta?

Jenny Guardiano prima e dopo: il probabile ricorso al filler alle labbra

A fare un paragone su Jenny Guardiano di Temptation Island 2024, prima e dopo il ricorso alla chirurgia estetica, è la creator ed influencer Claudia Mariani. Con un video postato sul suo profilo TikTok, ha infatti messo a confronto due foto che ritraggono la protagonista del reality prima e dopo i ritocchini; in particolare, specifica la Mariani, Jenny si sarebbe sottoposta ad un filler alle labbra con l’obiettivo di rimpolparle e volumizzarle.

Dal video non emergono però altri presunti ritocchini, se non appunto quello alle labbra, ma dalle foto a confronto si nota una Jenny diversa rispetto a quella di ora; non solo per il ricorso alla chirurgia, ma anche per un’acconciatura differente e caratterizzata da una folta frangetta, ora invece assente. Un cambiamento drastico, nell’aspetto fisico e nello stile, per una delle grandi protagoniste di Temptation Island 2024: la sua storia d’amore con Tony Renda si salverà o arriverà al capolinea definitivo?