Jenny Guardiano di Temptation Island 2024 e la rimozione del filler alle labbra

Archiviata la sua esperienza a Temptation Island 2024 e ritrovata la serenità perduta con il fidanzato Tony Renda, Jenny Guardiano è tornata attiva sui social e ha informato i suoi followers di un importante cambiamento fisico messo in atto negli ultimi giorni. Con un video postato su Instagram, infatti, la ragazza ha comunicato di aver rimosso le protesi alle labbra mostrando anche sui social i primi risultati dell’intervento. “In questi giorni ho fatto una cosa che magari lascerà sconvolto qualcuno di voi – ha svelato – ho tolto le labbra, ecco qui, questa è la situazione. Ci sono ancora dei lividi, sono gonfie però eccoci qui”.

Jenny Guardiano ha così detto addio al filler alle labbra per il quale, durante la sua partecipazione al docu-reality di Canale 5, ha ricevuto numerose critiche dal pubblico, soprattutto per il ricorso alla chirurgia estetica così giovanissima. Ora, in alcune Instagram stories pubblicate sul suo profilo in risposta a domande e curiosità dei fan, Jenny ha aggiunto ulteriori dettagli su questa importante decisione che ha rivoluzionato il suo volto, riportandolo quasi interamente alla naturalezza di un tempo.

Jenny Guardiano dopo l’operazione: “Le ho sgonfiate perché…“

Aggiornando i fan curiosi con alcuni video sulle Instagram stories, Jenny Guardiano ha rivelato come sta dopo l’intervento di rimozione delle protesi: “Le labbra mi fanno un po’ male, sì, ma ci sta. Per il resto però tutto bene, si sta sciogliendo sempre più, ogni giorno che passa, perché comunque agisce per circa due settimane. Dopodiché saranno guarite e, qualora volessi rifare il filler, lo potrei rifare, vediamo“.

Ma per quale motivo ha deciso di ritornare sui suoi passi? “In realtà le ho sgonfiate perché erano un sacco asimmetriche – spiega – e magari non mi sono resa conto negli anni di avere esagerato un po’. Purtroppo è così, ci sta, però l’importante è rendersene conto, e poi anche grazie a voi…“. In particolare, ammette di essersene resa conto rivedendosi sul piccolo schermo: “Rivedermi in tv con quelle labbra, magari piangendo si gonfiavano di più, sotto il sole si gonfiavano di più… ho resettato un attimo la situazione. Prendiamo un po’ di coraggio nell’accettarsi e nell’essere al naturale. Magari, se un giorno dovessi rifarle, non le rifarò più così grandi perché oramai sto cercando di abituarmi a vedermi così, più semplice“.