Jeremy Renner dimesso, ma recupero post incidente sarà lungo/ “Sono contento di…”

Jeremy Renner è stato dimesso: l’attore può tornare a casa dopo il drammatico incidente di Capodanno, anche se il recupero sarà molto lungo. Mentre era fuori dalla sua abitazione nella zona del Lago Tahoe, è stato investito da un gatto delle nevi. Le sue condizioni di salute sono apparse fin da subito preoccupanti. “I danni al torace erano così gravi che è stato ricostruito in sala operatoria”, aveva raccontato un soccorritore a Tmz. Oltre a questo intervento chirurgico ce ne sono stati molti altri e ancora ce ne saranno. I medici infatti hanno ritenuto necessario distanziarli temporalmente per dargli il tempo di riprendersi.

Una fonte vicina all’americano ha rivelato a Radar Online che ci vorranno almeno due anni per tornare a stare bene completamente. Dovrà sottoporsi a costanti cure in questo periodo. Le parti del corpo che hanno subito dei danni infatti sono molte: oltre al torace, anche le gambe e la testa. “Jeremy è consapevole del fatto che quel giorno è quasi morto”, ha affermato.

Jeremy Renner dimesso, ma recupero post incidente sarà lungo: il tweet

A parlare, dopo essere stato dimesso, è stato anche Jeremy Renner stesso. L’attore della Marvel ha scherzato sui nuovi episodi della serie tv Mayor of Kingstown già disponibili negli Stati Uniti: “Al di fuori della mia nebbia cerebrale durante il recupero, sono stato molto entusiasta di guardare il primo episodio della seconda stagione di Mayor of Kingstown con la mia famiglia a casa”, ha scritto in un tweet. E poi ha aggiunto: “Spero che vi piaccia lo spettacolo. C’è ancora tanto altro in arrivo”.

Tanto l’affetto ricevuto dalla star americana da parte dei suoi fans, che in questi giorni hanno seguito costantemente le notizie sulle sue condizioni di salute e adesso sono contenti di sapere che è potuto tornare a casa dalla sua famiglia.











