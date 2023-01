Jeremy Renner travolto da spazzaneve/ Video, come sta l’attore di Occhio di Falco?

Jeremy Renner investito da uno spazzaneve

L’attore Jeremy Renner, famoso tra le altre cose per aver interpretato Occhio di Falco nei film dell’universo narrativo della Marvel, nel corso della giornata di ieri è stato coinvolto in un incidente con uno spazzaneve. Tutto sarebbe accaduto nella sua tenuta in Nevada, vicino al lago Tahoe, mentre le dinamiche effettive sembrano essere ancora in via di definizione da parte delle autorità.

Per quanto è stato possibile apprendere fino a questo momento, Jeremy Renner sarebbe ancora in condizioni gravi, avendo riportato un trauma toracico, diverse fratture e ferite, oltre ad una particolarmente grave alla gamba. Trasportato d’emergenza con l’elisoccorso presso il più vicino ospedale, sarebbe stato operato d’urgenza, tanto da permettere di stabilizzare l’attore di Occhio di Falco. La scena dell’incidente che ha coinvolto Jeremy Renner, inoltre, è stata trattata dalle forze dell’ordine come una scena del crimine attiva, secondo TMZ, e lo spazzaneve che stava guidando è stato sottoposto a sequestro. Il dubbio principale, infatti, riferisce ancora TMZ, è che gli spazzaneve possiedono diversi sistemi di sicurezza che vengono questo tipo di incidente e non è chiaro come mai non siano entrati in funzione.

Cosa è successo a Jeremy Renner?

Le dinamiche dell’incidente che ha coinvolto Jeremy Renner non sono, insomma, ancora chiare, mentre fortunatamente le condizioni dell’attore sembrano essere stabili, per quanto gravi. Tutto si inserirebbe nel contesto, dimostrato pochi giorni fa dallo stesso attore con un tweet, di quella che è stata definita “la bufera del secolo“, che in generale in tutta America avrebbe causato circa una sessantina di decessi, riporta TgCom24.

Nella mattina di ieri, hanno raccontato alcuni vicini di casa di Jeremy Renner a TMZ, in seguito ad una forte nevicata notturna, l’attore di Occhio di Falco aveva deciso, come le altre mattine, di spazzare la via privata della sua tenuta al fine di permettere alla moglie ed ai figli di uscire di casa. Lo spazzaneve che stava guidando si sarebbe ribaltato, schiacciando la gamba di Jeremy Renner e provocandogli una grave emorragia. Grazie all’aiuto di un altro vicino di casa medico, l’emorragia è stata interrotta con un laccio emostatico, permettendo all’elisoccorso di raggiungere la tenuta e trasportare d’urgenza l’attore di Occhio di Falco in ospedale.

Video dell’incidente di Jeremy Renner

Jeremy Renner sufrió un grave accidente mientras quitaba la nieve alrededor de su casa en Estados Unidos. Su estado es crítico y, a pesar de la gravedad, el cuadro clínico es estable. En un video, el actor aparece manejando uno de los vehículos quitanieves que posee: pic.twitter.com/zRiNox0Pqx — Periódico Enfoque (@P_Enfoque) January 2, 2023

The moment Jeremy Renner was airlifted to hospital after running over his own leg with snowcat while plowing driveway at his Lake Tahoe ranch pic.twitter.com/blxngFBT8h — sync (@syncmedia24) January 2, 2023













