JESSICA AIDI, CHI È MOGLIE MARCO VERRATTI/ “Matrimonio fantastico dopo gli Europei”

Jessica Aidi, moglie di Marco Verratti, ha parlato a Verissimo del loro amore, nato in Francia, dove lui attualmente gioca con la casacca del Paris Saint-Germain. “Non mi è piaciuto da subito. La prima volta che ci siamo incontrati non abbiamo neanche parlato, eravamo in un gruppo di amici. Lui non sapeva bene il francese, io non sapevo nulla di italiano. Mi ha corteggiata molto, ha dovuto fare tanto lavoro. Inizialmente ci vedevamo poco. Io sono anche partita per gli Usa, volevo fare nuove esperienze, avevo un progetto pronto. Alla fine però abbiamo capito che era vero amore e ci siamo riuniti. Abbiamo fatto le cose lentamente”, ha raccontato.

La coppia lo scorso anno è convolata a nozze. “La proposta è stata nel deserto in Marocco. Non capivo perché una mia amica continuava a sistemarmi, voleva che fosse tutto perfetto. Non pensavo che mi avrebbe chiesto la mano davanti ad altre persone. Sono rimasta stupita, ero molto emozionata. Il matrimonio è stato fantastico, due giorni dopo la vittoria degli Europei. È stato tutto molto intimo, c’erano solo 60 persone. Mi piacerebbe diventare mamma, anche se non so quando”, ha concluso la modella. (agg. di Chiara Ferrara)

JESSICA AIDI, CHI E’ LA SECONDA MOGLIE DI MARCO VERRATTI

Ci sarà anche la modella Jessica Aidi Verratti, moglie del centrocampista del PSG, Marco Verratti, nel cast di ospiti della prima delle due puntate del weekend di “Verissimo”: e per quello che è, di fatto, il suo esordio nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, la 30enne di origini francesi parlerà ovviamente della sua relazione con il calciatore italiano, suo coetaneo, e si racconterà a cuore aperto alla padrona di casa, svelando ai telespettatori qualcosa di più su di lei, la propria vita sentimentale e pure la carriera. Ma cosa sappiamo oggi di Jessica Aidi e della sua liaison con Verratti e come si sono conosciuti in quel di Parigi i due ?

Per capire chi sia Jessica Aidi Verratti e come è entrata nella vita del centrocampista in forza al principale club calcistico di Francia, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo e tornare a qualche anno fa: dopo essere stato sposato con Laura Zazzara dal 2015 al 2019 e aver avuto due figli da quella relazione assieme alla oramai ex moglie, Marco Verratti da allora fa coppia fissa con la modella transalpina che ha portato poi all’altare nell’estate 2021, una stagione indimenticabile per il calciatore abruzzese dato che era culminata con la clamorosa vittoria dell’Italia agli Europei e successivamente con le nozze celebrate in quel di Neully-sur-Seine. Tutto era iniziato con uno scoop del magazine ‘Chi’ che aveva paparazzato il diretto interessato assieme a questa bellissima modella durante una vacanza alle Isole Baleari dopo essersi conosciuti presumibilmente sei mesi prima in un ristorante parigino dove Jessica Aidi lavorava come cameriera.

MARCO VERRATTI, LA PROPOSTA DI MATRIMONIO ROMANTICA A…

La donna che ha fatto breccia nel cuore di Verratti, ed arrivata dopo la fine di una relazione durata oltre dieci anni tra il calciatore e Laura Zazzara (separatisi definitivamente nel 2019) da allora è finita al centro delle cronache di gossip e ha visto pure aumentare in maniera considerevole la propria fan base su Instagram. E, in attesa di scoprire cosa racconterà Jessica Aidi a Silvia Toffanin, in una intervista che la preview del programma descrive “tra moda e amore” per influencer e modella francese, dalle cronache su di loro sappiamo che il primo incontro della futura coppia è avvenuto a pochi mesi dalla fine della storia di Marco con la ex compagna.

E non a caso entrambi in più occasioni abbiano accennato al fatto che il loro incontro sia stato un vero e proprio segno del destino: Marco Verratti si sarebbe invaghito a tal punto di Jessica da uscire subito allo scoperto con lei, capendo che poteva essere davvero lei la nuova donna della sua vita. Se della cerimonia nuziale celebrata in una location da sogno a Neully-sur-Seine (località a nord di Parigi tra le più suggestive della zona) il 15 luglio del 2021 si è detto e scritto molto -e a cui erano presenti pure Tommaso e Andrea- i due figli avuti dal calciatore nella precedente relazione, non molti sanno che Marco ha fatto la proposta di matrimonio non molto tempo dopo averla conosciuta nel romantico scenario della spiaggia di Marrakech, in Marocco, come documentato pure da un video emozionante apparso sui loro canali social.











