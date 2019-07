Jessica Battistello e Andrea Maddalena/ Lui si vendica e… (Temptation Island)

Jessica Battistello e Andrea Maddalena sono la coppia più in del momento. In molti puntano su di loro e non per vederli tornare a casa insieme dopo Temptation Island 2019 ma sperando che possano regalarci dei veri e propri colpi di scena, sarà davvero così? La seconda puntata del reality sui sentimenti non ha intenzione di deluderci visto che, nel video promo, si vede chiaramente che Jessica continuerà a vedere e parlare con Alessandro Zarino mandando su tutte le furie Andrea che si sente dire chiaramente: “Siamo ad un tanto così… ed è finita”. Quello che aspetta il fidanzato non è molto carino visto che Jessica chiederà chiaramente al single se ha voglia di baciarla e poi si vedono i due sfiorarsi le mani in una posizione strategica che farebbe infuriare chiunque. Ma cos’altro ci attende nella seconda puntata di Temptation Island? Sembra proprio che toccherà ad Andrea dare un po’ di spettacolo portando fuori una delle single. La sua vendetta colpirà al cuore la glaciale fidanzata?

I SENSI DI COLPA DI JESSICA BATTISTELLO

Niente è come sembra. Questo è quello che Filippo Bisciglia continua a dire parlando di questa edizione di Temptation Island 2019 e molti sono propensi a pensare che toccherà proprio a Jessica e Andrea passare da una coppia prossima alla rottura ad una coppia felice, ma sarà davvero questo il ribaltone che andrà in scena nei prossimi giorni? Jessica è entrata nel villaggio pronta a fare quello che si sente e lo ha chiarito quando ha salutato il suo Andrea che l’aveva subito messa in guardia: “Mi mancherai da morire amore. Tu fai la brava. Te lo dico già, se ti vedo qualcuno che anche ti tiene la mano, non ci sto” e lei ha subito risposto a tono: “Dici? Io faccio quello che mi sento e mi prendo le conseguenze mettendomi alla prova con tutto quello che volevo fare”. In effetti Jessica ha fatto quello che ha voluto sin dai primi minuti ma dopo il primo falò ha sentito un po’ di sensi di colpa nei confronti di Andrea ma poi tutto è svanito una volta vicina ad Alessandro: “Mi sono sentita in colpa perché so che starà male ma voglio pensare a me e non a quello che vuole lui”. Clicca qui per vedere il video del momento.

ANDREA MADDALENA TRA FALO’, LACRIME E UN VIDEO INEDITO

Non è successo lo stesso ad Andrea Maddalena che si è trovato colpito da una pioggia di video che gli hanno mostrato una Jessica che forse ignorava e non conosceva. La giovane si lamenta del suo compagno, della vita che passano insieme, della noia che li lega ma anche del matrimonio che non c’è stato e che lei stessa ha voluto annullare per via dei dubbi che ha sui suoi sentimenti e su quello che la lega al bell’Andrea. Lui ha subito visto l’avvicinamento della fidanzata al single Alessandro e ha chiesto un falò di confronto immediato al quale, però, lei non si è presentata. Adesso vuole andare avanti assecondando le sue sensazioni e queste non la portano da lui che, mesto, è tornato nel villaggio insieme agli altri fidanzati tra le lacrime. Come se non bastasse, dopo il primo falò, Andrea è stato raggiunto da Filippo Bisciglia che gli ha rivelato di avere un video importante da mostrargli ma che non lo ha fatto al loro primo incontro perché lo ha trovato abbastanza scosso. Cosa riveleranno queste immagini inedite?



